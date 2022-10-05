Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зауважила, що окупанти не зважали на напис "діти", який був на машинах, і просто почали обстрілювати автоколону.

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Що відомо про обстріл автоколони на Харківщині

Черненко зазначила, що декільком людям дивом удалося вижити під час російського розстрілу евакуаційної колони в Куп'янському районі. Окупанти обстрілювали людей із кулеметів та гранатометів, сидячи в засідках.

Єдине, що ти сподіваєшся, – хоч якось утекти, і що так само зможуть урятуватися твої рідні. Ось це єдина надія була для цих людей. І вони, рятуючись від обстрілів, пройшли пішли до одного з сіл,

– сказала кореспондентка.

За її словами, поранені люди прийшли до сільської лікарні. Там, як сказав один із чоловіків, яким вдалося врятуватися, залишилися лише бинт і перекис. З них повиймали осколки та кулі, зараз їм усім надають допомогу вже у Харкові.

Чому люди намагалися виїхати через територію Росії

Кореспондентка зауважила, що люди розповіли, що вони намагалися виїхати через Росію в інші області України. Так було вирішено під впливом російської пропаганди. Їм казали, що немає навіть "зелених коридорів", а на людей чекає жахлива фільтрація, коли підійдуть до українських блокпостів, а також, що звідти зникають люди.

Тобто історія про накручування, неправду, яку насіювали,

– наголосила Черненко.

Саме через це, за словами кореспондентки, родини з дітьми намагалися виїхати таким шляхом. Люди не розуміють, які причини могли змусити окупантів розстріляти цивільну колону.

Вони не становили жодної загрози. На газелі, яка в них їхала, було написано "діти",

– зауважила вона.

Однак, наголосила Черненко, на це ніхто не зважав і російські загарбники просто почали обстрілювати автоколону.

Спогади людей, які вижили після обстрілу автоколони росіянами на Харківщині: дивіться відео

Розповіді людей, які вижили

Батько розстріляного в автоколоні чоловіка Микола Бондаренко розповів, що шквальний обстріл почався, коли вся колона вийшла на насип.

Стріляли через машини з гранатометів, щоб у посадку не втікали. А з цього боку добивали з автоматів. Попереду машина сина згоріла на моїх очах із шестирічною дитиною, бабуся й батько цієї дитини. Лежав у щебені, коліна прострелили вже мені. Лежав хвилин 10, поки не закінчилися крики,

– сказав він.

Микола Бондаренко додав, що потім восьмеро людей, які вижили, скооперувалися в посадці та якнайшвидше звідти пішли.

Людмила Потапова, батько якої загинув під час обстрілу, зазначила, що сиділа за водієм і, коли він почав кричати, щоб вистрибували з машини, – просто впала на землю.

Мама почала кричати: Людо, де ти. Я кажу: я тут. Водій каже: не кричи, тому що вони чують, що ми перекрикуємося й вони далі обстрілюють. Батько на передньому сидінні. Я намагалася дати йому руку, щоб витягнути з машини, але не встигла. Коли тягнула руку, автоматна черга пройшлася по машині і батькові влучило в голову,

– розповіла вона.

Тамара Галішнікова розповіла, що її чоловік кричав, щоб вилазила з машини, бо та вибухне. Чоловік був поранений у ногу і вона хотіла відчинити двері, щоб витягнути його з авто.

Коли вилізла, смикала його двері, хотіла витягнути. Двері заклинило. Він не міг вилізти. А потім уже дочка мені сказала, що його поранили ще в голову і він ліг на водійське сидіння,

– зазначила жінка.

В якому стані зараз постраждалі

Кореспондентка зауважила, що люди розповідали, що бачили в російських пабліках, що окупанти забрали декількох дітей з цієї колони та використовують у своїй пропаганді. Невідомо, чи є кому зараз шукати цих дітей, адже люди виїжджали сім'ями.

За її словами, постраждалі люди зараз потребують допомоги. Зокрема, водій Микола був поранений, зараз він перебуває в лікарні. Кожен із них потребує також підтримки ще й у похованні своїх родичів. Нещодавно вони впізнавали тіла рідних, наскільки це було можливо. Тому що автівки не просто розстріляли, а ще й підпалили.

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