Так, сьогодні, 3 жовтня, російські загарбники вкотре обстріляли Куп'янський район на Харківщині. На жаль, є загиблий.

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Окупанти вбили лікаря

Під час обстрілів російської армії загинув лікар-анастезіолог. Ще одна медсестра поранена. Інформацію щодо решти постраждалих ще уточнюють.

Сама будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Наслідки обстрілу лікарні у Куп'янському районі:

Нещодавно окупанти атакували психлікарню під час евакуації

Нагадаємо, що 18 вересня російські військові масовано обстріляли село Стрілеча Харківського району. Окупанти завдали атакували якраз в той момент, коли із психіатричної лікарні відбувалась евакуація.

Тоді загинули 4 медичних працівників, ще 2 зазнали поранень. Тоді вдалось евакуювати лише 30 пацієнтів із понад 600.

Також триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинули 24 людини, зокрема 13 дітей та вагітна жінка.

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