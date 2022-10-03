25 вересня жителі села Курилівка, що неподалік від деокупованого Куп'янська, намагалися виїхати на більш безпечну територію. Однак дорогою їх обстріляли російські солдати. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов прокоментував перші деталі слідства в ефірі національного телемарафону.

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Попередня інформація про обстріл цивільних біля Куп'янська

Відомо, що на початку вересня Збройні Сили звільнили Куп'янськ від загарбників, однак частина територій біля району перебуває у так званій "сірій зоні". У поселеннях на цих теренах немає зв'язку, проблеми з продовольством, тому люди намагаються виїжджати в тил.

За словами Синєгубова, вивіз у неділю, 25 вересня, організував місцевий перевізник. Люди платили близько 6 тисяч гривень за місце, щоб мати можливість виїхати у більш мирні регіони.

Голова Харківської ОДА заявив, що перевізника було наступного дня також розстріляно. Деталі смерті поки не відомі, однак це може бути або самосуд родичів загиблих, або дії російських загарбників.

Серед людей були діти та одна вагітна жінка. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли колону з кулемета, який було встановлено на БТР. Щоб приховати сліди злочину, росіяни підпалили залишки автомобілів,

– заявив голова обласної адміністрації.

Олег Синєгубов декілька разів наголосив, що все що він озвучує – це тільки "попередня інформація". Зараз триває слідство та всі судово-медичні експертизи, які мають встановити причини смертей та ідентифікувати осіб. Він повідомив, що усі тіла дуже сильно пошкоджені.

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Жертви обстрілу колони автомобілів

Раніше Синєгубов повідомляв, що 24 людини загинуло. Серед них – 13 дітей. Відомо, що у колоні було шість стареньких легковиків та одна вантажівку "ГАЗель".

Їх атакували диверсійно-розвідувальні групи окупантів, обстрілявши їх зі стрілецької зброї. Це є одним із багатьох доказів воєнних злочинів Росії.

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