У Куп'янському районі виявили обстріляну колону з авто

Про це свідчить нова інформація із Куп'янського району. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, там виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні.

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За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб.

Окупанти завдавали удару по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання,

– написав Синєгубов.

На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії, деталі з'ясовуються.

Деталі від СБУ

Наприкінці вересня росіяни повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей.

Напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель".

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Окупанти обстріляли колону з авто в Куп'янському районі / Фото СБУ

Звільнення Куп'янська: що відомо

Перша інформація, що ЗСУ можуть бути в Куп'янську з'явилася 9 вересня. Тоді в мережі опублікували світлину з нашими військовими на в'їзді в місто. Натомість місцеві гауляйтери заявили про складну ситуацію у районі.

Зранку 10 вересня з'явилися фото, як українські військові тримають прапор України біля мерії Куп'янська. Згодом захисники показали ще одну фотографію, на якій вони стоять на даху багатоповерхівки міста. Також з'явилося відео, як українські воїни заходили в Куп'янськ.

11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив звільнення Куп'янська. Водночас у Генштабі наголосили, що звільнення Куп'янського району триває.

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