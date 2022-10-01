В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну из авто

Об этом свидетельствует новая информация из Купянского района. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, там обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

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По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек.

Оккупанты наносили удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания,

– написал Синегубов.

На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия, детали выясняются.

Подробности от СБУ

В конце сентября россияне полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей.

Нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям. В настоящее время устанавливаются лица убитых россиянами граждан, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Оккупанты обстреляли колонну с авто в Купянском районе / Фото СБУ

Освобождение Купянска: что известно

Первая информация, что ВСУ могут быть в Купянске появилась 9 сентября. Тогда в сети опубликовали фотографию с нашими военными на въезде в город. Местные гауляйтеры заявили о сложной ситуации в районе.

Утром 10 сентября появились фото, как украинские военные держат флаг Украины у мэрии Купянска. Позже защитники показали еще одну фотографию, на которой они стоят на крыше многоэтажки города. Также появилось видео, как украинские воины заходили в Купянск.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил освобождение Купянска. В то же время в Генштабе отметили, что освобождение Купянского района продолжается.

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