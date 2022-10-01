Відповідну інформацію повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Трагедія трапилась 25 вересня.
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Окупанти обстріляли 25 мирних людей
24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей,
– повідомив Синєгубов.
За його словами такими жахливими є наслідки обстрілу колони із 7 автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі.
За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації,:
- це була так звана "сіра зона";
- росіяни майже впритул обстріляли цивільних людей;
- правоохоронці повідомили, що обстріл відбувся 25 вересня орієнтовно о 9 годині.
За даними Олега Синєгубова, станом на 1 жовтня, слідчі дії та огляд місця тривали.
Росіяни цинічно обстріляли людей на Запоріжжі
Варто пригадати, що російські окупанти обстріляли колону в Запоріжжі вранці 30 вересня. Тоді вороги вдарили по мирних людях 16 ракетами С-300.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що ракетний обстріл росіянами пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на окуповану територію призвів до того, що постраждали й загинули 122 людей. Зокрема,:
- 30 людей загинули, з них – дві дитини;
- травмовані 92 людини.
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