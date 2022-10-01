Соответствующую информацию сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Трагедия произошла 25 сентября.

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Оккупанты обстреляли 25 мирных людей

24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей,

– сообщил Синегубов.

По его словам такими ужасными являются последствия обстрела колонны из 7 автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. По словам главы Харьковской областной военной администрации:

это была так называемая "серая зона";

россияне почти в упор обстреляли гражданских людей;

правоохранители сообщили, что обстрел произошел 25 сентября ориентировочно в 9 часов.

По данным Олега Синегубова, по состоянию на 1 октября следственные действия и осмотр места продолжались.

Россияне цинично обстреляли людей в Запорожье

Стоит вспомнить, что российские оккупанты обстреляли колонну в Запорожье утром 30 сентября.