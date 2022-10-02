Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, група цивільних людей на автомобілях намагалася виїхати на безпечнішу територію з села Курилівка, яке перебуває у так званій "сірій зоні".

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Росіяни практично впритул розстріляли колону

Як зазначила Черненко, спершу, близько 26-27 вересня, в мережі проросійських та російських телеграм-каналах проскочила невелика інформація про цей інцидент. Вони спробували звинуватити в цьому Збройні Сили, однак потім згадки про інцидент швидко "затерлися".

Нещодавно українські правоохоронці поговорили з людьми, яким вдалося вижити під час цього обстрілу. Окупанти намагалися їх вбити, щоб не було свідків злочину.

З правоохоронцями спілкувалася жінка, яка була в цій колоні. Вони виїжджали на підконтрольну Україні територію. Багато кого підштовхнуло до виїзду те, що після звільнення Куп'янська, окупанти почали сильно обстрілювати ці території. Тому вони зібралися родинами й поїхали,

– зазначила Черненко.

Про інцидент досить довго не було відомо, адже ця територія – "сіра зона". Там немає зв'язку, і взагалі перебувати досить небезпечно. Співробітники СБУ, як зазначає Черненко, з ризиком для себе поїхали на це місце, щоб встановити усі обставини обстрілу.

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Додамо, російські загарбники облаштували систему катівень на раніше тимчасово окупованих територіях Харківської області. Вони примусово утримували місцевих мешканців та катували їх.

Зокрема, за словами голови Дергачівської громади В'ячеслава Задоренка, росіяни переобладнали овочесховища в катівні й утримували людей в нелюдських умовах. Вони змушували місцевих давати свідчення, які дискредитують державну владу й ЗСУ. А підприємців і бізнесменів вивозили в окрему катівню, де працювали "фсбшники".