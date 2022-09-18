Сьогодні, 18 вересня, у селі Стрілеча, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. У цей момент російські військові безжально розпочали обстріл.

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Частину пацієнтів вдалося евакуювати

Навіть під обстрілами, ризикуючи життями, медики намагалися врятувати хворих. Загалом вдалося евакуювати 30 пацієнтів. При цьому у закладі понад 600 пацієнтів.

4 медики віддали життя за порятунок людей

За попередніми даними, під час евакуації внаслідок російських обстрілів загинули 4 медичних працівників. Ще 2 зазнали поранень.

Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим – військові злочинці та терористи,

– написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що село Стрілеча звільнили від російських окупантів у десятих числах вересня. Населений пункт розташований на кордоні з росією, тож, попри деокупацію, місцеві жителі досі страждають від регулярних терористичних обстрілів з боку росіян.

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