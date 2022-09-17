Про це повідомив в.о. начальника військової адміністрації Харківського району Володимир Усов. Жінки, які перебували на момент атаки в авто, загинули на місці.

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Дві жінки загинули внаслідок обстрілу прикордонного села Стрілеча вдень 17 вересня. Окупанти поцілили по цивільному авто з танка, стріляли з території росії,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у Генштабі повідомляли, що ворог обстріляв прикордоння Харківщини сьогодні, 17 вересня. Лише за добу росіяни завдали 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

На Харківщині ворог заподіяв місцевому населенню багато болю. Після звільнення селищ від окупації, з'явились жахливі факти воєнних злочинів росіян – у звільнених населених пунктах знайшли катівні та масові поховання.

За даними, які сьогодні озвучив Володимир Зеленський у зверненні, у звільнених районах Харківщини знайдено вже понад 10 катівень.

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