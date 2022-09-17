Об этом сообщил и.о. начальника военной администрации Харьковского района Владимир Усов. Находившиеся на момент атаки в авто женщины погибли на месте.

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Две женщины погибли в результате обстрела пограничного села Стрелеча днем 17 сентября. Оккупанты попали по гражданскому авто из танка, стреляли с территории россии,

– говорится в сообщении.

К слову, в Генштабе сообщали, что враг обстрелял пограничье Харьковщины сегодня, 17 сентября. Только за сутки россияне нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В Харьковской области враг причинил местному населению много боли. После освобождения поселков от оккупации появились ужасные факты военных преступлений россиян – в освобожденных населенных пунктах нашли пыточные и массовые захоронения.

По данным, которые сегодня озвучил Владимир Зеленский в обращении, в освобожденных районах Харьковщины найдено уже более 10 пыточных.

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