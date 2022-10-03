Так, сегодня, 3 октября, российские захватчики в очередной раз обстреляли Купянский район на Харьковщине. К сожалению, есть погибший.

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Оккупанты убили врача

Во время обстрелов российской армии погиб врач-анестезиолог. Еще одна медсестра ранена. Информацию об остальных пострадавших еще уточняют.

Само здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Последствия обстрела больницы в Купянском районе:

Недавно оккупанты атаковали психбольницу во время эвакуации

Напомним, что 18 сентября российские военные массово обстреляли село Стрелечья Харьковского района. Оккупанты нанесли атаку как раз в тот момент, когда из психбольницы происходила эвакуация.

Тогда погибли 4 медицинских работника, еще 2 получили ранения. Удалось эвакуировать только 30 пациентов из более чем 600.

Также продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

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