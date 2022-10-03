Об этом 24 канала рассказал бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак . Он также отметил, что между тем все российские пропагандисты и военкоры на страшном "кипише".

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"Я заметил, что некоторые из них начинают "переобуваться в воздухе", очень сильно меняется риторика у Попова и Скабеевой", – говорит Ступак.

Сегодня появилось видео Поклонской, возможно оно старое, но там она призывает к какому-то миру. И все это выглядит очень сюрреалистично, ведь еще недавно все эти люди кричали о захвате мира, а уже сейчас произносят истории о мире и т.д.

– добавляет он.

Но Кремлю до сих пор кажется, что еще немного и все будет хорошо. Что сейчас наступление ВСУ остановится, и мороз будет страшным в Европе. Неизвестно, почему они решили, что в условной Вене будет мороз – 24 и все замерзнут.

Кремль живет в несуществующем мире

Россияне живут в большом информационном пузыре, они создавали его не один год – целых 22 года. Сначала, по словам Ивана Ступака, Путин пришел на волне "понимания народа", а затем, когда он получил всю власть, ограничил круг людей, которые могут сказать правду.

Те, кто приносят кремлевскому диктатору плохие новости – он их отдаляет от себя. Поэтому все его окружение постепенно приняло правила игры. Условно, если хочешь зайти к Путину в кабинет – приноси только хорошие новости,

– отмечает Иван Ступак.

"Путин живет в мире докладов и рапортов, он вообще не дружит с технологиями или смартфонами", – рассказывает он.

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По словам Ступака, у кремлевского сумасшедшего есть заместитель, который занимается пропагандой, потому что еженедельно устраивает совещания для СМИ и нарезает задачи. "Так вот, этот заместитель Громов до сих пор пользуется кнопочным телефоном", – добавляет специалист.

Старый и несуразный режим

То есть, по этим крохам информации можно понять, насколько архаичный и устаревший Кремль. И насколько там все основывается на устаревших советских методах.

"Все это касается даже механизмов связи – там до сих пор есть эти старые желтые телефоны. Они не могут сделать единственный электронный коммутатор, – обращает внимание Иван Ступак.

Потому, по мнению специалиста, россияне просто застряли и им по этим бумажным отчетам кажется, что все просто прекрасно.