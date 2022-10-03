О жизни Джанантонио Микалессина известно не так много, сразу вы не найдете полную информацию, потому что многие данные скрыты.

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Джанантонио Микалессин – гражданин Италии, журналист, военкор. В 1983 году вместе с журналистами Альмериго Грильцом и Фаусто Билославо основал Albatross Press Agency – журналистское агентство, специализирующееся на международной политике, уделяя особое внимание зонам боевых действий в конфликтных регионах.

Мы ни на кого не работаем, у нас нет аккредитации, мы оплачиваем этот "умный отпуск", как его называют еще временной работой,

– убеждают на сайте.

Трое незнакомых мужчин, мечтавших стать журналистами, попали в важнейший конфликт начала 80-х. Через два месяца после создания организации Albatross Press Agency, они едут в Афганистан.



Джанантонио Микалессин / RAI

Джанантонио Микалессин, как журналист, принимал участие в войне в Афганистане, Первой и Второй русско-чеченской войне, гражданской войне в Сирии, где всегда поддерживал политику России.

Важно! В 2017 году он снял псевдо-документальный фильм, где пропагандировал один из российских фейков и мифов о Революции Достоинства на Майдане 2014 года. В нем, в частности, утверждалось, что протестующие были застрелены "грузинскими снайперами". Лживые утверждения этого фильма были опровергнуты представленными в судах документальными доказательствами расстрелов на Майдане, включая данные Госпогранслужбы Украины.

Его даже приглашали на несколько круглых столов, организованных Общественной палатой России в Москве. Пропагандистские темы конференций говорят сами за себя: "Военные преступления украинских националистов: остановить их, рассказать правду, восстановить справедливость" и "Восемь лет незаконного переворота в Украине: итоги и последствия".

Если провести параллель, становится очевидно, что все места работы Джанантонио Микалесина всегда имели место в тех конфликтах, где Россия непосредственно участвовала. Российский шпион, по национальности итальянец, работающий удаленно – старая рабочая система, дающая результаты и не оставляющая следов работы.

Итальянец нарушает законы Украины

Незаконное пересечение госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска – запрещена Законом Украины. Итальянец приехал на территорию Украины через Россию. Кроме того, он продолжает оставаться на временно оккупированной территории, чтобы освещать и продавать свои материалы телеканалам. Ведь суть его работы – это сбор ценных и актуальных кадров и материалов, которые он продает.

Микалессин потакает нарративам Москвы

Микалессин соглашается и принимает все события, происходящие на временно оккупированных территориях, верит в пьесу, которую ставит Путин, и подыгрывает ему, поддерживая в своих репортажах россиян.

В итальянских медиа Микалессин продвигает материалы, которые выгодны России в информационной войне, навязывая пророссийские мотивы.

На одном из крупнейших итальянских телеканалов Rai 1 вышел сюжет о Мелитополе, где Джанантонио Микалессин откровенно применяет пропаганду в поддержку российского вторжения. В сюжете говорится, что Мелитополь – первый город, сдавшийся под российский контроль. Пропагандист откровенно лжет о каких-то "положительных переменах", а также о том, как якобы "в городе начинает налаживаться жизнь. А жители меняют номера машин, чувствуется солидарность жителей с российскими военными". В общем, все в духе роспропаганды.

В своих статьях военный журналист как "корреспондент" на временно оккупированной территории описывает события под прикрытием России. Ввезенный на временно оккупированную территорию слепо верит в созданную Россией игру. Он распространяет все эти материалы в итальянских медиа, дезинформируя граждан Италии, чтобы скомпрометировать их.

Обратите внимание! Гражданство Микалессина позволяет Кремлю презентовать российскому обществу его позицию, совпадающую с пропагандой Москвы – якобы так думает значительная часть итальянского общества. Пока дезинформация граждан Италии и России продолжается, возникает необходимость правовой оценки деятельности Микалессина.