Про життя Джанантоніо Мікалессіна відомо не так багато, відразу ви не знайдете повну інформацію, бо чимало даних приховано.

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Журналіст, який співпрацює з Росією

Джанантоніо Мікалессін – громадянин Італії, журналіст, воєнкор. У 1983 році разом із журналістами Альмеріго Грільцом і Фаусто Білославо заснував Albatross Press Agency – журналістське агентство, що спеціалізується на міжнародній політиці, приділяючи особливу увагу зонам бойових дій у конфліктних регіонах.

Ми ні на кого не працюємо, у нас немає акредитації, ми оплачуємо цю "розумну відпустку", як її називають ще тимчасовою роботою,

– переконують на сайті.

Троє незнайомих чоловіків, які мріяли стати журналістами, потрапили в найважливіший конфлікт початку 80-их. Через два місяці після створення організації Albatross Press Agency, вони їдуть в Афганістан.



Джанантоніо Мікалессін / RAI

Джанантоніо Мікалессін, як журналіст, брав участь у війні в Афганістані, Першій та Другій російсько-чеченській війні, громадянській війні в Сирії, де завжди підтримував політику Росії.

Важливо! У 2017 році він зняв псевдодокументальний фільм, де пропагував один із російських фейків та міфів про Революцію Гідності на Майдані 2014 року. У ньому, зокрема, стверджувалося, що протестувальники були застрелені "грузинськими снайперами". Брехливі твердження цього фільму були спростовані представленими в судах документальними доказами розстрілів на Майдані, включно з даними Держприкордонної служби України.

Його навіть запрошували на кілька круглих столів, організованих Громадською палатою Росії у Москві. Пропагандистські теми конференцій говорять самі за себе: "Воєнні злочини українських націоналістів: зупинити їх, розповісти правду, відновити справедливість" і "Вісім років незаконного перевороту в Україні: підсумки та наслідки".

Якщо провести паралель, стає очевидно, що всі місця роботи Джанантініо Мікалессіна завжди мали місце в тих конфліктах, де росія безпосередньо брала участь. Російський шпигун, за національністю італієць, який працює віддалено – стара робоча система, що дає результати і не залишає за собою слідів роботи.

Італієць порушує закони України

Незаконний перетин держкордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску – заборонено Законом України. Італієць приїхав на територію України через Росію. Окрім того, він і надалі залишається на тимчасовано окупованій території, аби висвітлювати і продавати свої матеріали телеканалам. Адже суть його роботи – це збір цінних і актуальних кадрів і матеріалів, які він продає.

Мікалессін потурає наративам Москви

Мікалессін погоджується і приймає всі ті події, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, вірить у п’єсу яку ставить Путін, і підігрує йому, підтримуючи у своїх репортажах росіян.

В італійських медіа Мікалессін просуває матеріали, які вигідні Росії в інформаційній війні, нав'язуючи проросійські мотиви.

На одному з найбільших італійських телеканалів Rai 1 вийшов сюжет про Мелітополь, де Джанантініо Мікалессін відверто застосовує пропаганду на підтримку російського вторгнення. У сюжеті мовиться, що Мелітополь – перше місто, яке здалося під російський контроль. Пропагандист відверто бреше про якісь "позитивні зміни", а також про те, як нібито "в місті починає налагоджуватися життя. А жителі змінюють номери машин, відчувається солідарність мешканців з російськими військовими". Загалом, все в дусі роспропаганди.

У своїх статтях військовий журналіст, як "кореспондент" на тимчасово окупованій території описує події під прикриттям росії. Завезений на тимчасово окуповану територію сліпо вірить у створену росією гру. Він поширює всі ці матеріали в італійських медіа, дезінформуючи громадян Італії, аби скомпрометувати їх.

Зверніть увагу! Громадянство Мікалессіна дозволяє Кремлю презентувати російському суспільству його позицію, що збігається з пропагандою Москви – нібито так думає значна частина італійського суспільства. Поки дезінформація громадян Італії та Росії триває, виникає необхідність правової оцінки діяльності Мікалессіна.