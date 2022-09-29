Нова провідна політична сила Італії

Правий альянс Італії складається з трьох партій: їх очолюють Джорджія Мелоні (FdI), Маттео Сальвіні (League) та Сільвіо Берлусконі (Forza Italia), які набрали від 41% до 45% голосів, що забезпечує їм більшість у парламенті.

До теми Італійська комедія та кілька сюрпризів: про що свідчать результати виборів

"Брати Італії": 22,5 – 26,5%; "Ліга": 8,5 – 12,5%; "Вперед, Італія": 5 – 9%. Головною політичною силою країни вперше стає права партія "Брати Італії" на чолі з Джорджією Мелоні. Саме вона претендує на посаду прем'єр-міністра країни, як лідерка партії, яка перемогла на виборах.

"Брати Італії" впевнено йшли до перемоги

Останні два тижні в Італії відзначилися посиленою активністю політичних партій, які намагалися здобути додаткові бали у кампанії. "Брати Італії" явно конкурували з "Лігою" Маттео Сальвіні через співзвучні наративи щодо внутрішньої політики. Партія Мелоні залишила конкурентів позаду, показавши, зокрема, принципову позицію за незалежність Італії від російських енергоносіїв. Мелоні – символ консолідації європейських правих, які здобули підтримку на хвилі популізму.

Італійцям сподобалася риторика ультраконсерваторів на тлі міграційної та економічної кризи. Радикальні погляди Джорджії Мелоні представляє уривок з її промови:

Так – традиційній родині, ні – ЛГБТ-лобі. Так – культурі життя, ні – абортам. Так – християнським принципам, ні – ісламістському насильству. Так – безпечним кордонам, ні – масовій імміграції. Так – нашим співгромадянам, ні – міжнародним фінансам. Так – суверенітету народів, ні – бюрократам у Брюсселі, так – нашій цивілізації, ні – тим, хто хоче її знищити...

Мелоні обіцяє жорсткіший підхід задля "захисту національних інтересів". Важливо, що на відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни росії проти України. Вона була рішучою і в парламенті, "Брати Італії" голосували за надання Україні зброї.

Активно діяла лідерка партії і в соціальних мережах, поширюючи свої ідеї майбутнього Італії. Неодноразово сміливо і впевнено виступала перед виборцями без будь-яких записів у руках. Прагнула довести правоту своїх намірів. Вчасно реагуючи на глобальні події та настрої у суспільстві, Джорджія Мелоні, яку оглядачі раніше зачисляли до крайньо-правих чи навіть неофашистів, заявила, що вона – ультраконсерваторка. Зміна позиціонування вплинула на підтримку партії на виборчих перегонах, і мабуть відіграє важливу роль у подальшій кар’єрі Джорджії Мелоні.

Рішучим кроком від партії "Брати Італії" був візит до Києва сенатора Адольфа Урсо – для налагодження взаємовідносин між Італією і Україною. Він дав чітко зрозуміти, що Мелоні та її партія діятимуть чітко у питаннях постачання зброї Україні та санкцій проти росії: "Італія підтримує Україну разом з європейськими партнерами і західними союзниками", – запевнив Урсо.

Голосували за ультраправу партію

Прагнення італійців до змін та нових облич у владі призвели до того, що на виборах перемогли "Брати Італії" на чолі з Джорджією Мелоні. "Брати Італії" виступають за сильну Італію, і за сильну Європу. Підтримують НАТО та санкційну політику Євросоюзу проти росії. На відміну від Берлусконі, називають росію агресором.

Сальвіні та Берлусконі – головні конкуренти Джорджії Мелоні на правому фланзі. Їх активність зросла, а політичні погляди пом'якшилися через вибори в країні і війну між росією та Україною. Зокрема, Сальвіні викликав чимало критики та суперечок через свої тісні зв'язки з росіянами.

Провал Маттео Сальвіні

Негативно на підтримку Маттео Сальвіні вплинуло те, що досі триває суд проти нього у справі про незаконне затримання мігрантів. Його звинувачують у зловживанні владою і незаконному затриманні людей. Сальвіні може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Ексміністр виправдовуєтьсяї, що діяв з міркувань захисту інтересів Італії та уряду.

Сальвіні захоплюється путіним, демонстрував це неодноразово на Червоній площі в Москві у футболці з обличчям російського диктатора. Цю ж футболку Сальвіні двічі одягав в Європарламенті. Після повномасштабного нападу росії в Україну, Сальвіні притих у своїх вподобаннях щодо путіна. Не схвалював вторгнення. Італійський праворадикальний лідер на початку березня навіть приїхав до Перемишля, куди прибували десятки тисяч біженців з України. Однак там він зустрів критику з боку мера міста Войцеха Бакуна: "Давайте підемо на кордон і в центр для біженців і подивимось, що зробив ваш друг путін".

Рейтинг "Ліги" скотився із 19%, на початку року, до близько 10% на момент виборів. Так, Сальвіні, троянський кінь путіна в Італії, поступово втрачає вплив і здатність просувати наративи москви. Ліга, найімовірніше, приєднається до коаліції правих сил. Однак через зниження підтримки партії Сальвіні не зможе сподіватись на високу посаду в уряді та вагомий вплив на зовнішню політику.

Нагадаємо, що на посаді віце-прем’єра у попередньому уряді Сальвіні заявляв про потребу нових виборів. Раптовий вихід трьох партій з коаліції (у тому числі й "Ліги") та розпуск уряду посилили політичну нестабільність в Італії. Сальвіні вважав, що кілька місяців гострих суперечок показали неспроможність коаліційного уряду крайньо-правої "Ліги" та популістського "Руху п’яти зірок" керувати країною. Проте ці його заяви не зіграли йому на користь і він не досягнув успіху на виборах.

Берлусконі зазнав поразки слідом за Сальвіні

Ветеран італійської політики та близький приятель путіна, Сільвіо Берлусконі, підтримує плідну дружбу з Маттео Сальвіні. "З Лігою ми дуже добре ладнаємо, у мене була плідна дружба з Маттео Сальвіні, який є хорошою людиною, але його треба поставити в рамки, він же ніколи не працював”. Колишній прем'єр Італії, медіа-магнат та мільярдер також додав: “Жоден з цих керівників ніколи не працював. А за кого ж ми тоді голосуємо? Тільки я працював, ідіотом тут залишаються я", – додав Берлусконі. Невизначені відносини між політиками не викликали довіри у громадян.

Позиція "Вперед, Італія" з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не була визначеною. Була просто тиша. Потім з’явилася перша поміркована позиція проти агресії. Пізніше, Сільвіо Берлусконі розкритикував НАТО і заявив, що "Європа повинна зробити мирну пропозицію, намагаючись змусити українців прийняти вимоги путіна. Постачати зброю означає бути співучасником у війні".

Схожий у намірах з Маттео Сальвіні, Берлусконі успіху не зазнав. Його нещодавні заяви, проблемні питання і скандали призвели до невигідного становища. Порівняно з даними минулого року, партія Берлусконі не виросла в рейтингу.

Очевидно що з поміж інших партій "Брати Італії", єдині стрімко виросли в рейтингу, фактично з самих низів. Інші партії або лише зберегли рівень підтримки, або опустились нижче. Зауважимо, що "Ліга" колись була на самій вершині, наративи партії були схожими до Fratelli d’Italia. Утім, на тлі невдач Сальвіні "Брати Італії" виривались вперед своєю переконливістю та перетягнули правий електорат на свій бік.

Що чекати у зовнішній політиці від нового уряду

Відтепер практика буде повинна брати гору над гаслами. Мелоні одразу виявляється в несприятливій економічній ситуації, починаючи з питання постачання газу. Крім того, необхідно впоратися з інфляційною кризою, а також запровадити реформи у соціальній та податковій сферах. На черзі додається і закон про бюджет, який не виглядає процвітаючим.

Мелоні заявила, що результати виборів "це не точка прибуття, а відправна точка, із завтрашнього дня ми повинні продемонструвати свою цінність". На її думку, погоджена підтримка України дозволить усім "правим" і навіть представникам "Ліги" мати переваги під час узгодження міністерських посад, одна з яких – міністр закордонних справ.

Зараз увага зосереджена на президентові Республіки Серджіо Маттареллі, який зможе довірити їй завдання сформувати уряд як першому прем’єр-жінці в історії Італії. Тоді історія зробить решту.

Новий парламент складається з 600 членів (400 депутатів і 200 сенаторів). З 400 місць у нижній палаті 235 отримали правоцентристи. Зрештою, коаліція Мелоні, Сальвіні та Берлусконі не змогла набрати двох третин місць, необхідних для конституційних змін. Натомість лівоцентристи матимуть 80 місць. У "Руху 5 зірок" 51 місце.

У Сенаті із 200 місць 115 обраних отримали правоцентристи, 41 мандат — у лівоцентристів, 28 – у "Руху п’яти зірок".

Італія та підтримка України

З початком повномасштабної війни Росії проти України, італійці не залишались осторонь і співпереживали актуальні події. Найбільш активні шукали способи допомогти і підтримати українців. Громадяни Італії очікували все таки перемоги правоцентристів на виборах до парламенту, і сподівалися, що країна продовжить підтримувати Україну. Мелоні, яка стане першою жінкою прем’єр-міністром Італії, висловлювалася на підтримку жорсткої лінії щодо росії, обіцяє зберегти як санкції, так і продовжити відправку зброї в Україну. Інші праві сили всіляко намагаються досягти пом'якшення санкцій проти росії.

Зверніть увагу! Берлусконі та Сальвіні неодноразово висловлювали захоплення російським диктатором. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну Сальвіні був обережним у висловлюваннях, а Берлусконі заявляв, що російське вторгнення було покликане встановити в Україні уряд "порядних людей". Пізніше він намагався виправдатися і заявив, що агресія була неприпустимою.

З політичних дискусій та заяв політиків можна чітко зрозуміти, що італійців хвилює українське питання. Італійці знають про війну путіна проти України та здебільшого висловлюються за підтримку України у протистоянні агресії.

Робота коаліції Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia та Noi Moderati стосуватиметься 15 ключових питань країни, від енергетики до оподаткування, через промислову політику та Національний план відновлення та стійкості (кошти від ЄС на розвиток країни). Ультраконсерваторка Мелоні вже невдовзі формуватиме наступний уряд Італії. Як прихід до влади нових правих відобразиться на зовнішній політиці та підтримці України –дізнаємось за кілька тижнів.