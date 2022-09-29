Новая ведущая политическая сила Италии

Правый альянс Италии состоит из трех партий: их возглавляют Джорджия Мэлони (FdI), Маттео Сальвини (League) и Сильвио Берлускони (Forza Italia), набравшие от 41% до 45% голосов, что обеспечивает им большинство в парламенте.

К теме Итальянская комедия и несколько сюрпризов: о чем свидетельствуют результаты выборов

"Братья Италии": 22,5 – 26,5%; "Лига": 8,5 – 12,5%; "Вперед, Италия": 5 – 9%. Главной политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджией Мэлони. Именно она претендует на должность премьер-министра страны как лидер победившей на выборах партии.

"Братья Италии" уверенно шли к победе

Последние две недели в Италии отличились усиленной активностью политических партий, пытавшихся получить дополнительные баллы в кампании. "Братья Италии" явно конкурировали с "Лигой" Маттео Сальвини из-за созвучных нарративов по внутренней политике. Партия Мэлони оставила конкурентов позади, показав, в частности, принципиальную позицию независимости Италии от российских энергоносителей. Мэлони – символ консолидации европейских правых, получивших поддержку на волне популизма.

Итальянцам понравилась риторика ультраконсерваторов на фоне миграционного и экономического кризиса. Радикальные взгляды Джорджии Мэлони демонстрирует отрывок из ее речи:

Да – традиционной семье, нет – ЛГБТ-лобби. Да – культуре жизни, нет – абортам. Да – христианским принципам, нет – исламистскому насилию. Да – безопасным границам, нет – массовой иммиграции. Да – нашим согражданам, нет – международным финансам. Да – суверенитету народов, нет – бюрократам в Брюсселе, да – нашей цивилизации, нет – тем, кто хочет ее уничтожить...

Мэлони обещает более жесткий подход для "защиты национальных интересов". Важно, что, в отличие от других ультраправых, Мэлони заняла более крепкую позицию относительно внешней политики и войны россии против Украины. Она была решительной и в парламенте, "Братья Италии" голосовали за предоставление Украине оружия.

Активно действовала лидер партии и в социальных сетях, распространяя свои идеи будущего Италии. Неоднократно смело и уверенно выступала перед избирателями без каких-либо записей в руках. Стремилась доказать правоту своих намерений. Вовремя реагируя на глобальные события и настроения в обществе, Джорджия Мэлони, которую обозреватели раньше зачисляли в крайне правые или даже неофашисты, заявила, что она – ультраконсерватор. Изменение позиционирования повлияло на поддержку партии на избирательной гонке и, видимо, играет важную роль в дальнейшей карьере Джорджии Мэлони.

Решительным шагом от партии "Братья Италии" был визит в Киев сенатора Адольфа Урсо – для налаживания взаимоотношений между Италией и Украиной. Он дал однозначно понять, что Мэлони и ее партия будут четко действовать в вопросах поставки оружия Украине и санкций против россии: "Италия поддерживает Украину вместе с европейскими партнерами и западными союзниками", – заверил Урсо.

Голосовали за ультраправую партию

Стремление итальянцев к переменам и новым лицам во власти привело к тому, что на выборах победили "Братья Италии" во главе с Джорджией Мэлони. "Братья Италии" выступают за сильную Италию и за сильную Европу. Поддерживают НАТО и санкционную политику Евросоюза против россии. В отличие от Берлускони, называют россию агрессором.

Сальвини и Берлускони – главные конкуренты Джорджии Мэлони на правом фланге. Их активность возросла, а политические взгляды смягчились из-за выборов в стране и войны между россией и Украиной. В частности, Сальвини вызвал немало критики и споров из-за своих тесных связей с россиянами.

Провал Маттео Сальвини

Отрицательно на поддержку Маттео Сальвини повлияло то, что до сих пор идет суд против него по делу о незаконном задержании мигрантов. Его обвиняют в злоупотреблении властью и незаконном задержании людей. Сальвини может грозить до 15 лет лишения свободы. Экс-министр оправдывается, что действовал из соображений защиты интересов Италии и правительства.

Сальвини восхищается путиным, демонстрировал это неоднократно на Красной площади в Москве в футболке с лицом российского диктатора. Эту же футболку Сальвини дважды надевал в Европарламенте. После полномасштабного нападения россии на Украину Сальвини поутих в своих восторгах относительно путина. Не одобрял вторжение. Итальянский праворадикальный лидер в начале марта даже приехал в Перемышль, куда прибывали десятки тысяч беженцев из Украины. Однако там он встретил критику со стороны мэра города Войцеха Бакуна: "Давайте пойдем на границу и в центр для беженцев и посмотрим, что сделал ваш друг путин".

Рейтинг "Лиги" скатился с 19% в начале года до около 10% на момент выборов. Так, Сальвини, троянский конь путина в Италии, постепенно теряет влияние и способность продвигать нарративы москвы. "Лига", скорее всего, присоединится к коалиции правых сил. Однако из-за снижения поддержки партии Сальвини не сможет надеяться на высокий пост в правительстве и значительное влияние на внешнюю политику.

Напомним, что в должности вице-премьера в предыдущем правительстве Сальвини заявлял о необходимости новых выборов. Внезапный выход трех партий из коалиции (в том числе "Лиги") и роспуск правительства усилили политическую нестабильность в Италии. Сальвини считал, что несколько месяцев острых споров показали несостоятельность коалиционного правительства крайне правой "Лиги" и популистского "Движения пяти звезд" руководить страной. Однако эти его заявления не сыграли ему на пользу и он не добился успеха на выборах.

Берлускони потерпел поражение вслед за Сальвини

Ветеран итальянской политики и близкий друг путина Сильвио Берлускони поддерживает плодотворную дружбу с Маттео Сальвини. "С "Лигой" мы очень хорошо ладим, у меня была плодотворная дружба с Маттео Сальвини, который является хорошим человеком, но его нужно поставить в рамки, он ведь никогда не работал". Бывший премьер Италии, медиа-магнат и миллиардер также добавил: "Ни один из этих руководителей никогда не работал. А за кого же мы тогда голосуем? Только я работал, идиотом здесь остаются я", – добавил Берлускони. Неопределенные отношения между политиками не вызывали доверия у граждан.

Позиция "Вперед, Италия" с начала полномасштабного вторжения россии в Украину не была определена. Была просто тишина. Затем появилась первая умеренная позиция против агрессии. Позже Сильвио Берлускони подверг критике НАТО и заявил, что "Европа должна сделать мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования путина. Поставлять оружие означает быть соучастником в войне".

Похожий намерениями с Маттео Сальвини Берлускони успеха не добился. Его недавние заявления, проблемные вопросы и скандалы привели к невыгодному положению. По сравнению с данными в прошлом году, партия Берлускони не выросла в рейтинге.

Очевидно, что среди других партий "Братья Италии" единственные стремительно выросли в рейтинге, фактически с самых низов. Другие партии либо только сохранили уровень поддержки, либо опустились ниже. Заметим, что "Лига" когда-то была на самой вершине, нарративы партии походили на Fratelli d'Italia. Впрочем, на фоне неудач Сальвини "Братья Италии" вырывались вперед своей убедительностью и перетащили правый электорат на свою сторону.

Что ждать во внешней политике от нового правительства

Отныне практика должна брать верх над лозунгами. Мэлони сразу оказывается в неблагоприятной экономической ситуации, начиная с вопроса поставки газа. Кроме того, нужно справиться с инфляционным кризисом, а также ввести реформы в социальной и налоговой сферах. На очереди добавляется и закон о бюджете, который не выглядит процветающим.

Мэлони заявила, что результаты выборов – "это не точка прибытия, а отправная точка, с завтрашнего дня мы должны продемонстрировать свою ценность". По ее мнению, согласованная поддержка Украины позволит всем "правым" и даже представителям "Лиги" иметь преимущества при согласовании министерских должностей, одна из которых – министр иностранных дел.

Сейчас внимание сосредоточено на президенте Республики Серджио Маттарелли, который сможет доверить ей задачу сформировать правительство как первому премьеру-женщине в истории Италии. Тогда история сделает все остальное.

Новый парламент состоит из 600 членов (400 депутатов и 200 сенаторов). Из 400 мест в нижней палате 235 получили правоцентристы. В конце концов, коалиция Мэлони, Сальвини и Берлускони не смогла набрать две трети мест, необходимых для конституционных изменений. Зато левоцентристы будут иметь 80 мест. У "Движения 5 звезд" 51-е место.

В Сенате из 200 мест 115 избранных получили правоцентристы, 41 мандат – у левоцентристов, 28 – у "Движения пяти звезд".

Италия и поддержка Украины

С началом полномасштабной войны россии против Украины итальянцы не оставались в стороне и сопереживали актуальные события. Наиболее активные искали способы помочь и поддержать украинцев. Граждане Италии ожидали победы правоцентристов на выборах в парламент и надеялись, что страна продолжит поддерживать Украину. Мэлони, которая станет первой женщиной премьер-министром Италии, высказывалась в поддержку жесткой линии по отношению к россии, обещает сохранить как санкции, так и продолжить отправку оружия в Украину. Остальные правые силы всячески пытаются добиться смягчения санкций против россии.

Обратите внимание! Берлускони и Сальвини неоднократно выражали восхищение российским диктатором. После полномасштабного вторжения россиян в Украину Сальвини осторожничал в высказываниях, а Берлускони заявлял, что российское вторжение было призвано установить в Украине правительство "порядочных людей". Позже он пытался оправдаться и заявил, что агрессия была недопустима.

Из политических дискуссий и заявлений политиков можно четко понять, что итальянцев волнует украинский вопрос. Итальянцы знают о войне путина против Украины и в большинстве своем высказываются за поддержку Украины в противостоянии агрессии.

Работа коалиции Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia и Noi Moderati будет касаться 15 ключевых вопросов страны, от энергетики до налогообложения, через промышленную политику и Национальный план восстановления и стойкости (средства от ЕС на развитие страны). Ультраконсерватор Мэлони уже вскоре будет формировать следующее правительство Италии. Как приход к власти новых правых отразится на внешней политике и поддержке Украины – узнаем через несколько недель.