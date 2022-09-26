Победителем этих выборов стала лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мэлони. За несколько лет электоральные предпочтения партии выросли с 3% до 26%, и Мэлони может стать первой женщиной-премьером в истории страны.

Интересно Правые забирают власть у Италии: чего Украине ждать после выборов

Об авторе! Альберто де Филиппис – итальянский журналист и аналитик Euronews. Сферами его интересов является, в частности, гибридная война. А за последние 12 лет – Украина. Он годами наблюдает за российской политикой по всему миру, в частности в Италии.

Почему Джорджии Мэлони будет непросто

Достоинств в Мелоне – достаточно. Молодому политику удалось завоевать роль в сфере, где доминируют мужчины, например в итальянских правых партиях. Она родилась в 1977 году, то есть далеко после падения фашизма Муссолини. И хотя Мэлони исходит из традиций постфашистской партии, она все же смогла успокоить умеренных избирателей, даже если некоторые маргинальные члены партии продолжали заигрывать с прошлым.

Проблема Мэлони, как и почти всех итальянских политиков, не имела смелости. Джорджии Мэлони характерна определенная двоякость во взглядах. Она "независимая националистка" в Италии, атлантистка и умеренная относительно будущего Европы.

Не случайно несколько дней назад у нее лично была возможность осудить позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из верных союзников путина в Европе. И не случайно первые комплименты за победу на выборах прозвучали из оцепления венгерского премьера.

Теоретически президент республики Серджио Маттарелла обязан поручить ей сформировать следующее правительство. На самом же деле Джорджия Мэлони может испытывать трудности с формированием большинства. Очевидно, что есть проблемы. Маттео Сальвини и его "Лига" получили менее 10%. Это, вероятно, приведет к съезду партии. Многие оппоненты Сальвини внутри партии потребуют его отставки.

К теме От Золушки до королевы: каким был путь Джорджии Мэлони на политический Олимп Италии

Эффект Берлускони

Сильвио Берлускони, третий член ультраправой коалиции, с другой стороны, достиг превосходного как для себя результата, поскольку его Forza Italia, раздираемая внутренними склоками, набрала более 8%. Парадокс состоит в том, что миллиардер и друг Путина мог бы стать настоящим королем этого законодательного органа.

Берлускони на самом деле шовинист – эгоист, который никогда не позволял никому стать его политическим наследником. Представляется маловероятным, что он согласится, чтобы 45-летняя женщина руководила страной и коалицией, в которую он входит. Он также способствовал падению правительства Марио Драги, который был атлантистом и выступал за отправку оружия в Украину. Буквально несколько дней назад на телевидении Берлускони спровоцировал огромный скандал своими заявлениями, заявив, что "путин хотел заменить власть в Киеве какими-то "порядочными людьми". Он сказал это перед удивленной аудиторией. Это показывает, для кого бьется сердце босса Forza Italia.

Еще один парадокс. Голоса партии Берлускони будут важны для формирования следующего правительства. Берлускони мечтает стать президентом республики, а этому парламенту придется еще избрать преемника нынешнего президента Серджио Маттарелли. Таким образом, Италия может получить следующего президента республики – осужденного за налоговое мошенничество, фальшивую бухгалтерию и растрату. Кроме того, он является близким другом Путина.

Что будет дальше

Еще одной проблемой Мэлони является ее отношения с так называемым "внутренним государством", с госадминистрацией, которая в Италии является настоящей контрсилой. Лидер FDI давно пытается поставить своих людей на важные места, но власть все еще крепко в руках Демократической партии. Несмотря на то что они проиграли эти выборы.

Если вы дочитали до этого пункта в статье и еще не потеряли сознание, знайте, что сюрпризы на этом не заканчиваются.

Еще один впечатляющий результат опросов – это "Движение пяти звезд", возглавляемое Джузеппе Конте. Прозвище лидера этой партии – Камале-Конте. Сочетание Камале (в переводе с итальянского – хамелеон, – животное, приспосабливающееся к своей среде). Джузеппе Конте никогда не занимал четкой позиции по важным делам. Пророссийский, но одновременно и проевропейский, он правил вместе с правыми, но проводил кампанию против Сальвини и Мелони. Когда Конте был премьер-министром, контингент российских военных прибыл в Италию, делая вид, что хочет помочь стране в ее борьбе с ковидом.

Конте собрал много голосов в самых бедных регионах Италии. Его правительство ввело такие меры, как "доход от гражданства" (reddito di cittadinanza) – помощь тем, кто не имел работы. В теории выглядит великолепно, но в такой коррумпированной стране, как Италия, где существует почти полное отсутствие контроля, эта мера привела к мошенничеству. Многие люди, которые не должны претендовать на эту помощь, все равно получили ее. Очевидно, что расходы для государственного бюджета были очень высокими.

Кстати говоря! Итальянцы уже называют парламентские выборы политической комедией. Но самая драматичная цифра прежде всего одна: около 46% избирателей, почти каждый второй, не пошли голосовать. Возможно потому, что политическое предложение было очень плохим.

И снова о деньгах

Другой проблемой является PNRR (который с итальянского расшифровывается как Национальный план восстановления и устойчивости), или деньги, которые должны поступать из Брюсселя для восстановления экономики. Италия попросила 200 миллиардов евро, больше, чем любая другая европейская страна-член, но в обмен она должна провести дорогостоящие реформы.

Любая партия, если позволит потребовать от итальянцев пойти на жертвы, рискует больше никогда не попасть в парламент. По этой причине сейчас может образоваться правительство во главе с Джорджией Мэлони, а через несколько месяцев — новое во главе с техническим премьером, новым большинством, которое сместится справа налево.

Во всем этом хаосе может пострадать поддержка Украины. Ни одна партия и пропутинский политик, а их много как среди правых, так и среди левых, не может решающе повлиять на итальянскую политику. Но они могут отложить такие важные решения, как отправка оружия Киеву, и на этом играют многие российские пропагандисты.