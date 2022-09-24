На днях скандально известный итальянский политик Сильвио Берлускони не сдержался в прямом эфире национального общественного вещателя RAI 1 и выпалил шокировавшее даже "бывалую" Италию заявление. По словам Берлускони, путина якобы "подтолкнули к вторжению в Украину, а россияне хотели поставить в Киеве "порядочных людей". К сожалению, на результаты выборов этот зашквар вряд ли сможет повлиять – люди сфокусированы на своих внутренних проблемах. Об этом говорится в материале Today .it, адаптацию которого предлагаем вашему вниманию.
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Зашквар Берлускони
Сильвио Берлускони, выступая на ток шоу "Двери в дверь" ("Porta a porta"), на государственном канале Rai 1, позволил себе воспроизвести нападение россии на Украину, что вызвало серьезные споры и возмущения.
Журналист Бруно Веспа спросил его, признает ли он "в своем старом друге того человека, который ответственен за поднятие планки конфликта, и теперь угрожает "прибегнуть к ядерному удару".
На что Берлускони ответил, что "путин попал в сложную и драматическую ситуацию". Он упомянул "о миссии представителей двух пророссийских республик Донбасса, которые отправились в Москву, чтобы поговорить там со всеми – с газетами, телевидением, министрами. Далее Берлускони в духе роспропаганды рассказывает, как предводители боевиков пожаловались путину, якобы "Зеленский усилил нападения на них", доведя количество погибших до 16 тысяч. И попросили его защитить их, потому что если бы путин этого не сделал, неизвестно, как далеко могла бы зайти ситуация. По словам Берлускони, "российское население, его партия и министры заставили путина прийти к такому шагу и придумать эту "специальную операцию".
Таким образом, Берлускони не только "обелил" путина, но и снял с него всю ответственность. Он особо цинично добавил: "Войска должны были войти в Украину, через неделю добраться до Киева и заменить правительство Зеленского на "порядочных людей", а через неделю вернуться".
Затем Берлускони попытался исправиться и оправдаться, подтвердив поддержку своей партии поставке оружия в Киев. Обеспокоенность из-за слов Берлускони просматривается и в оправдательном заявлении Forza Italia (партия Берлускони), опубликованном после зашквара.
"Как известно, упрощение иногда неверно", – утверждает Берлускони, который через пресс-секретаря объяснил: "возможно, меня неправильно поняли, я просто "летописец" и сообщал о мнениях других". "Агрессия против Украины, – продолжает Берлускони, – неоправданная и неприемлемая, позиция Forza Italia четкая и ясная: мы никогда не сможем ни в коем случае и ни по какой причине прекратить наше участие в Европейском Союзе и Атлантическом альянсе".
Как отреагировали в Италии и Европе
Реакций на это не хватило. Конечно, Берлускони нарвался на шквал критики от разных политических деятелей, увидевших в его заявлениях "громкий автогол".
- "Скандальные и очень серьезные слова", – заявил Энрико Летта – секретарь Демократической партии Италии,
- "Берлускони говорил как генерал Путина", – возмутился Календа, – экс-министр экономического развития Италии.
Реакция дошла и до европейских институтов:
- Главный представитель исполнительной власти ЕС Эрик Мамер, которого спросили об этом во время брифинга для печати, ответил: "без комментариев".
- Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано кивнул, улыбаясь. Пародия напомнила улыбку Меркель и Саркози, когда в 2011 году они были озабочены тем, как ответить на вопрос о надежности итальянского правительства.
К сожалению, "подобные заявления меняют мнение очень маленького количества голосов, люди не очень заинтересованы во внешней политике", – признает Ренато Маннхаймер, глава избирательного агентства Eumetra.
"Я думаю, что он оговорился о том, во что верит, но не хочет говорить вслух", – отметил Антонио Ното, менеджер NotoSondaggi.
Что будет делать Италия в случае победы правоцентристов
Под руководством премьер-министра, идущего с должности – Марио Драги, Италия была ярым сторонником западных санкций в отношении россии после вторжения. Джорджия Мэлони (лидер самой популярной согласно опросам партии "Братья Италии") взяла на себя обязательство сохранить эту позицию. А вот позиции Берлускони и Сальвини были противоречивыми.
По данным последних опросов, по итогам этих выборов может образоваться правая коалиция, в которую войдут:
- ультраправые "Братья Италии" (25%), возглавляемые Джорджием Мелони,
- антимигрантская "Лига" Маттео Сальвини (13% поддержки),
- "Форца Италия" Сильвио Берлускони (7%).
В общем, правые могут получить 45%. Левые же во главе с Демократической партией получат 22%, тогда как популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 13%.
Что рядовые итальянцы говорят о выборах и поддержке Украины
Итальянские граждане ожидают побед правоцентристов на выборах в парламент. И все же они надеются, что страна продолжит и дальше поддерживать Украину.
Впрочем, некоторые из опрошенных выразили опасение, что новое правительство может ослабить поддержку, поскольку некоторые правые силы имеют связи с путиным.
Что итальянцы думают о выборах и поддержке Украины: смотрите видео