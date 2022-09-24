Днями скандально відомий італійський політик Сільвіо Берлусконі не стримався в прямому ефірі національного суспільного мовника RAI 1 і випалив заяву, що шокувала навіть "бувалу" Італію. За словами Берлусконі, путіна нібито "підштовхнули до вторгнення в Україну, а росіяни хотіли поставити у Києві "порядних людей". На жаль, на результати виборів цей зашквар навряд чи зможе вплинути – люди сфокусовані на своїх внутрішніх проблемах. Про це мовиться у матеріалі Today.it, адаптацію якого пропонуємо вашій увазі.

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Зашквар Берлусконі

Сільвіо Берлусконі, виступаючи на ток шоу "Двері в двері" ("Porta a porta"), на державному каналі Rai 1, дозволив собі відтворити напад росії на Україну, що викликало серйозні суперечки та обурення.

Журналіст Бруно Веспа запитав його, чи визнає він "у своєму старому другові ту людину, яка відповідальна за підняття планки конфлікту, і тепер погрожує "вдатися до ядерного удару".

На що Берлусконі відповів, що нібито "путін потрапив у складну і драматичну ситуацію". Він згадав "про місію представників двох проросійських республік Донбасу, які вирушили до Москви, щоб поговорити там з усіма – з газетами, телебаченням, міністрами. Далі Берлусконі в дусі роспропаганди розповідає, як ватажки бойовиків побідкались путіну, що нібито "Зеленський посилив напади на них, довівши кількість загиблих до 16 тисяч. І попросили його захистити їх, бо якби путін цього не зробив, невідомо, як далеко могла б зайти ситуація. За словами Берлусконі, "російське населення, його партія і міністри примусили путіна дійти до такого кроку і придумати цю "спеціальну операцію".

Таким чином, Берлусконі не лише "обілив" путіна, а й зняв із нього всю відповідальність. Він особливо цинічно додав: "Війська повинні були увійти в Україну, через тиждень дістатися до Києва і замінити уряд Зеленського на "порядних людей", а через тиждень повернутися".

Згодом Берлусконі спробував виправитись і виправдатись, підтвердивши підтримку своєї партії постачанню зброї до Києва. Стурбованість через слова Берлусконі проглядається й у виправдальній заяві Forza Italia (партія Берлусконі), яку опублікували після зашквару.

"Як відомо, спрощення іноді невірне", – стверджує Берлусконі, який через прессекретаря пояснив: "можливо, мене неправильно зрозуміли, я просто "літописець" і повідомляв про думки інших". "Агресія проти України, – продовжує Берлусконі, – невиправдана і неприйнятна, позиція Forza Italia чітка і ясна: ми ніколи не зможемо в жодному разі і за жодної причини припинити нашу участь в Європейському Союзі і Атлантичному альянсі".

Зверніть увагу! Берлусконі та путін здавна мали теплі відносини. Зокрема, у 2015 році італійський політик відвідав окупований Крим і разом з путіним незаконно відкоркував 240-річну пляшку вина.



Після того, як і Берлусконі у 2011 році залишив пост прем'єр-міністра Італії, він підтримував зв'язок з путіним. Та після вторгнення путін перестав відповідати на дзвінки Берлусконі.



У середині квітня Берлусконі вперше висловився щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що розчарований поведінкою путіна. Тоді Берлусконі казав, що російська агресія привела кремль до рук Китаю. Водночас наприкінці травня колишній італійський прем'єр відзначився скандальною заявою. Він сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги путіна.

Як відреагували в Італії та Європі

Реакцій на це не забракло. Звісно Берлусконі нарвався на шквал критики від різних політичних діячів, які побачили в його заявах "гучний автогол".

"Скандальні і дуже серйозні слова", –заявив Енріко Летта – секретар Демократичної партії Італії,

"Берлусконі говорив як генерал путіна", – обурився Календа, – ексміністр економічного розвитку Італії.

Реакція дійшла й до європейських інститутів:

Головний представник виконавчої влади ЄС Ерік Мамер, якого запитали про це під час брифінгу для преси, відповів: "без коментарів".

Представник ЄС із закордонних справ Пітер Стано кивнув, посміхаючись. Пародія нагадала посмішку Меркель і Саркозі, коли в 2011 році вони були стурбовані тим, як відповісти на питання про надійність італійського уряду.

На жаль, "подібні заяви змінюють думку дуже малої кількості голосів, люди не дуже зацікавлені у зовнішній політиці", – визнає Ренато Маннхаймер, глава виборчого агентства Eumetra.

"Я думаю, що він обмовився про те, у що вірить, але не хоче говорити вголос", - відзначив Антоніо Ното, менеджер NotoSondaggi.

Що робитиме Італія в разі перемоги правоцентристів

Під керівництвом прем'єр-міністра, який йде з посади – Маріо Драгі, Італія була затятим прихильником західних санкцій щодо росії після вторгнення. Джорджія Мелоні (лідерка найпопулярнішої згідно опитувань партії "Брати Італії) взяла на себе зобов'язання зберегти цю позицію. А от позиції Берлусконі та Сальвіні були суперечливими.

За даними останніх опитувань, за підсумками цих виборів може утворитися права коаліція, до якої увійдуть:

ультраправі "Брати Італії" (25%), яких очолює Джорджія Мелоні,

антимігрантська "Ліга" Маттео Сальвіні (13% підтримки),

"Форца Італія" Сільвіо Берлусконі (7%).

Загалом праві можуть отримають 45%. Ліві ж на чолі з Демократичною партією отримають 22%, тоді як популістський "Рух п'яти зірок" (M5S) може отримати 13%.

Важливо! 25 вересня італійці оберуть депутатів двох палат парламенту. Після конституційного референдуму палати буде скорочено вдвічі: до 400 членів у Палаті депутатів і 200 у Сенаті. Результати голосування можуть мати вирішальний влив на зовнішню політику Італії, зокрема й на підтримку України в контексті війни проти росії.

Що пересічні італійці говорять про вибори та підтримку України

Італійські громадяни очікують перемоги правоцентристів на виборах до парламенту. Та все ж вони сподіваються, що країна продовжить і надалі підтримувати Україну.

Утім, деякі з опитаних висловили побоювання, що новий уряд може послабити підтримку, оскільки деякі праві сили мають зв'язки із путіним.

Що італійці думають про вибори та підтримку України: дивіться відео