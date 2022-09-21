У матеріалі 24 каналу розглянемо потенційні наслідки виборів та чому політична кар'єра проросійського політика Меттео Сальвіні йде на спад.

До теми Ціна питання – 300 мільйонів від росії: як розслідування США вплине на вибори в Італії

Парламентські вибори: в очікуванні перемоги правих

За 2 тижні до виборів праві партії отримали 45% голосів, значно випереджаючи лівих з 22%. За даними Politico, за підсумками цих виборів може утворитися права коаліція, до якої увійдуть:

ультраправі "Брати Італії" (25%), яких очолює Джорджія Мелоні,

антимігрантська "Ліга" Маттео Сальвіні (13% підтримки),

"Форца Італія" Сільвіо Берлусконі (7%),

Загалом праві отримають 45%. Ліві ж на чолі з Демократичною партією отримають 22%, тоді як популістський "Рух п'яти зірок" (M5S) може отримати 13%.

Зверніть увагу! Позачергові вибори були призначені після відставки прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в липні. Це сталося після того, як три партії вийшли з коаліції національної єдності і занурили Італію у невизначеність. Тим паче, що країна зіткнулася з економічними негараздами, з інфляцією та рекордною посухою.

Перебування Драгі на чолі уряду національної єдності Італії стали періодом відносної стабільності та економічного відновлення. Однак "Рух п'яти зірок", що виступає проти істеблішменту, вийшов з коаліції, а "Ліга" та Forza Italia послідували за ним.

Натомість Джорджія Мелоні збільшила підтримку виборців, обіцяючи скоротити податки та бюрократію і збільшити витрати на оборону. "Брати Італії" також просувають звичну для європейських ультраправих риторику: закрити кордони Італії від нелегалів, щоб захистити країну від "ісламізації", переглянути європейські договори, щоб повернути більше влади Риму із Брюсселя.

Відсутність єдності серед правих

Утім, єдності в цій очікуваній коаліції немає. Праві глибоко розходяться щодо війни росії проти України: Мелоні підтримує постачання зброї в Україну, а Сальвіні, як давній шанувальник путіна, всіляко намагається добитися послаблення санкцій Заходу проти москви.

Уряд Драгі відігравав важливу роль для підтримки України у Європейському Союзі та НАТО. Вибори мають визначити, чи буде наступний італійський уряд непохитним у своїй підтримці України та протидії російській воєнній агресії. Прем'єр-міністр Маріо Драгі був рішучим прихильником боротьби України з росіянами. Тому союзники в НАТО та ЄС занепокоєні тим, що правий уряд може пом'якшити позицію Італії щодо росії та її загарбницької війни.



Яка підтримка партій в Італії / Politico

"Брати Італії" обіцяють зберегти підтримку України

Права і націонал-консервативна партія "Брати Італії", що лідирує за результатами опитувань на майбутніх виборах, пообіцяла підтримувати Україну та зберегти зовнішню політику уряду Драгі. Провідні члени партії Мелоні запевнили, що уряд під керівництвом "Братів Італії" буде жорсткішим щодо агресії Путіна, ніж уряд Драгі. Важливість України для "Братів Італії" підтверджує нещодавній візит одного з провідних політиків партії – Адольфо Урсо до Києва.

Втім, занепокоєння викликає присутність в майбутньому уряді партії "Ліга". Очікуючи на можливість потрапити в уряд разом з іншими правими силами, Сальвіні не забарився з коментуванням санкцій, накладених на Росію.

"Вони, мабуть, непродумані. Санкції мали поставити росію на коліна. Через пів року все навпаки. Тому я вважаю нормальним переглядати їх. Санкції мають переглянути у Брюсселі", – сказав Сальвіні. Політична фігура Сальвіні визначається його надмірним захопленням путіним. Тому, не дивно, що він часто підтримував російські наративи в Італії та Європарламенті. Детальніше його політичну позицію розглянемо далі.

Вплив росії на падіння уряду Драгі

Хаос у Європі та в Італії зокрема вигідний кремлю. Російський слід у політичній кризі стали шукати також італійські медіа. Про вплив росії на падіння уряду Драгі писало видання Open Online. А про вірогідність втручання москви у внутрішні справи згадав суддя Карло Нордіо, кандидат від "Братів Італії" на посаду президента Республіки. Він різко виступає проти союзників Джорджії Мелоні:

"Мене нажахали слова Берлусконі та Сальвіні, які стали свого роду підтримкою путіна. Російська агресія проти України є божевільною, злочинною та невиправданою. Для уряду було б неприпустимо не підтримувати лінію Драгі у зовнішній політиці, тобто підтримувати Україну без "якщо" і "але".

Нордіо уточнив, що прямих доказів російського втручання немає, але він відзначив "збіги, які стали серйозними, точними та узгодженими".

Звіт розвідки про зустріч з росіянами щодо повалення уряду Драгі

За даними італійських ЗМІ, оприлюднений звіт розвідки повідомив, що в травні 2022 року помічник Сальвіні спілкувався з офіцером російського посольства Олегом Костюковим щодо спроби повалити уряд Драгі. Так, газета La Stampa повідомила, що дипломат російського посольства зустрівся з одним із помічників Сальвіні наприкінці травня в Римі та запитав, чи має намір хтось із міністрів із партії "Ліга" Сальвіні піти у відставку з коаліції Драгі. Зазначається, що зустріч відбулася саме в той самий час, коли Сальвіні розкритикували за ведення "паралельної дипломатії з росією" щодо війни в Україні. Аналітики вважають, що "витік" інформації походить від іноземної розвідки. Сальвіні ж відкинув цю інформацію як "нісенітницю".

Тоді міністр закордонних справ Луїджі ді Майо засудив "спробу російської сторони змусити міністра "Ліги" вийти з уряду Драгі". Сальвіні "повинен пояснити свої стосунки з росією", — сказав Ді Майо, який як і Драгі, є рішучим прихильником санкцій ЄС проти москви, постачання Італією озброєння Україна та надання фінансової підтримки Києву.

Знайдуться прямі докази втручання москви у політичний процес в Італії чи ні, але "Ліга" вийшла з уряду разом із партією Берлусконі та популістським "Рухом п'яти зірок", що змусило Маріо Драгі піти у відставку та спровокувати позачергові вибори.

Крім того, італійські ЗМІ пишуть, що кремль допомагає виборчим кампаніям ультраправих, штовхаючи тисячі мігрантів на територію Італії з Лівії. За цією операцією нібито стоять вагнерівці. Вони дислокуються у регіоні Кіренаїка для забезпечення підтримки лівійського воєначальника Халіфи Хафтара. Втім, офіційно, італійська влада не висувала звинувачень у таких маніпуляціях.

Італійський політик у футболці з обличчям путіна

До вторгнення росії в Україну Сальвіні був відкритим і палким шанувальником путіна, показово позуючи на червоній площі у москві в футболці із зображенням російського диктатора. "Ліга" виступила проти санкцій щодо росії після анексії Криму в 2014 році мотивуючи це тим, що це може завдати шкоди італійському експорту.

Сальвіні двічі одягав футболку з обличчям путіна, зокрема в Європарламенті, заявивши, що "путін більш демократичний, ніж ЄС". У 2017 році "Ліга" також підписала угоду про співпрацю з партією путіна "єдина росія". У 2019 році Сальвіні назвав Путіна "одним із найкращих урядовців у світі".

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сальвіні опинився в ситуації, коли не міг далі відкрито співати дифірамби путіну. Він засудив війну та агресію. Італійський праворадикальний лідер навіть прибув до Перемишля на початку березня для допомоги українським біженцям. Утім, там він зустрів критику мера міста Войцеха Бакуна: "Йдемо до кордону та центру прийому біженців і подивись, що накоїв твій друг путін".

Вливання московських грошей у праворадикальні партії в ЄС

У контексті майбутніх виборів в Італії та зростання праворадикальних настроїв, з'явилася нова інформація про намагання росії вплинути на політичні процеси у Європі. Видання Politico оприлюднило інформацію, що Держдеп США вважає, що з 2014 року росія вливала кошти в політичні сили, які симпатизують москві. Готівку, на загальну суму 300 мільйонів доларів, росіяни розсилали організаціям і окремим політикам по всьому світу.

Дипломатична телеграма, надіслана посольству США, попереджала, що готівка ця була спрямована політичним силам, які симпатизують кремлю. Державний департамент підтвердив існування телеграми, але не уточнив, які країни та політичні сили вони підозрюють в отриманні російських грошей.

Речник Держдепу Нед Прайс описав втручання росії у вибори як "намагання позбавити можливості людей у всьому світі вибирати уряд, який, на їхню думку, найкраще представлятиме їх, представлятиме їхні інтереси, представлятиме їхні цінності". За його словами, США мають намір викрити тактику росії, привернувши до неї увагу та поділившись інформацією із союзниками.

Цей витік інформації призвів до хвилі спекуляцій, звинувачень і заперечень в Італії. Новини про досьє американської розвідки, в якому детально описано таємну міжнародну кампанію впливу кремля на 300 мільйонів доларів, викликали тривогу в одних сил та обурення – в інших.

Підозра щодо російського впливу може зашкодити шансам правих чи популістських партій, які історично мали тісні зв'язки з росією. А також тим політикам, які ретранслюють у своїх виступах кремлівську пропаганду.

Політики лівого спрямування закликали ще до голосування назвати причетних осіб і партії. Лідер центристської партії "Більше Європи" Бенедетто Делла Ведова написав, що будь-яке фінансування з боку Москви є "дуже серйозним, і потрібна ясність щодо цього до голосування".

Сальвіні взявся спростовувати підозри, які падали на його партію, та заявив, що він працює над розвитком Італії. Відмежовуватись від грошей кремля взялися й інші його симпатики. Джузеппе Конте, лідер "Руху 5 зірок", який виступає проти посилення постачання зброї в Україну, заявив, що його партія "прозора" і не має жодного відношення до скандалу з російським фінансуванням.

Скандали "Ліги" та Сальвіні навколо московських грошей

Підтверджений фінансовий зв'язок Сальвіні з росіянами все ж був. Російське посольство в Італії підтвердило, що оплатило Сальвіні квиток до Москви декілька тижнів тому, яким він після обурення суспільства так і не скористався.

Утім, над Сальвіні ще висить тінь минулих скандалів, пов'язаних з Москвою. 2019 року BuzzFeed News отримав аудіозапис зустрічі 18 жовтня 2018 року в московському готелі "Метрополь", де перебували Джанлука Савоїні, близький і давній помічник Маттео Сальвіні, та ще п'ятеро чоловіків — троє росіян і двоє італійців. Обговорили умови можливої угоди щодо таємного спрямування близько 65 мільйонів доларів російських нафтових грошей на партію Сальвіні "Ліга" та її європейську виборчу кампанію.

Італійці домовлялися про отримання зиску від гри з цінам під час продажу нафти "Роснефти" до третіх рук через посередника. Російські учасники переговорів вимагали відкату на свою користь.

Тоді прессекретар Сальвіні відмовився відповідати на запитання про зустріч у "Метрополі", назвавши запис "фантазією". "Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки у росії. Я вже подавав позови у минулому. Зроблю це і тепер", – запевнив журналістів Маттео Сальвіні, спростовуючи повідомлення ЗМІ про те, що його партія отримувала фінансування від російських інвесторів.

Італійський політик, соратник Сальвіні, Джанлука Савоїні на записах говорив про план "змінити Європу, яка має стати близькою з росією".

На записі, можна почути, як начебто Савоїні говорить своїм колегам, що він був "тотальним зв’язком" між італійською та російською сторонами, а інші італійці були його партнерами. Він згадав "Александра", можливо Александра Дугіна, відомого російського ультраправого ідеолога, з яким Савоїні сфотографували напередодні.

Савоїні спростував фінансування "Ліги" з боку Росії. Публікацію американського порталу він назвав "політичною атакою". "Ми ні від кого ніколи не отримали і рубля. Це лише порожні слова", – сказав політик. В інтерв'ю Euronews він розповів, що вирушив до готелю "Метрополь", щоб зустрітися з російськими підприємцями. Тобто, свою присутність у тому самому московському готелі в той самий час соратни Сальвіні підтвердив.

Сальвіні, якого росіяни на тому ж записі з ентузіазмом назвали "європейським Трампом", сам не був присутній на зустрічі, але в той час він таки перебував у Москві. Там він виступив із промовою, в якій засудив санкції проти росії як "економічну, соціальну та культурну безглуздість", перш ніж зустрівся з російським віце-прем’єр-міністром дмитром уозаком і впливовим членом партії путіна володимиром плігіним. Запис із "Метрополя" надав перші вагомі ймовірні докази таємних спроб росії фінансувати ультраправі партії у ЄС.

Однак на цьому зв'язок між партією Сальвіні та Москвою не закінчується. У вересні того ж року BuzzFeed, посилаючись на матеріали суду, повідомило, що помічник Сальвіні Джанлука Савоїні безпосередньо контактував з Ньєрре – вербувальником бойовиків для бойовиків на Донбасі. Контакти включали спільні поїздки в росію для участі в різноманітних заходах разом з російськими праворадикалами і ватажками бойовиків на Донбасі. Скандал здійнявся гучний, але швидко пішов на спад, що зумовила широка підтримка популістів виборцями в Італії. Не зайвим буде нагадати, що сам Сальвіні тоді обіймав посаду міністра МВС.

Згодом італійські карабінери у 2019 році в рамках розслідування участі громадян Італії у війні на Донбасі в лавах бойовиків провели обшуки у кількох провінціях та вилучили чимало озброєння.

Італійські виборці добре пам'ятають прихильність Сальвіні до путіна, тому не дивно, що з початку повномасштабної війни росії проти України рейтинг партії "Ліга" стабільно, але впевнено падає. З 19% у січні до 13% у вересні. А ще на виборах 2018 року партія Сальвіні "Ліга" набирала 37% голосів.

Схоже, італійці розкусили, хто такий Сальвіні, а тому його кар'єра пішла вниз.

Очевидно, що тенденція у тому, що з політичної сцени поступово підуть ті політики, які тривалі роки вважалися провідниками інтересів путіна в Італії. До прикладу, в контексті напруженої атмосфери всередині лівої популістської партії "Рух 5 зірок" між Джузеппе Конте та тодішнім міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо, останній заявив про вихід з партії та створення нової парламентської групи під своїм керівництвом.

Головною причиною виходу з партії Ді Майо назвав неоднозначність партії "Руху 5 зірок" у своїй позиції щодо російської військової агресії в Україні:

Перед злочинами Путіна не можна вагатися. Зараз в Україні твориться історія, і нам у ній, відповідно, треба зайняти правильну сторону.

Разом з Ді Майо партію залишили 60 депутатів. Таким чином популістська партія "Рух 5 зірок", зокрема її проросійська частина, отримала потужний удар.

Сальвіні від початку широкомасштабного вторгнення так і не зміг вимовити фразу "росія напала на Україну", прикриваючись лише "Ми на боці слабших", теж може відійти на цвинтар політичних трупів.

москва втрачає свою фігуру впливу в Італії

Путін протягом багатьох років міг розраховувати на непохитну та корисну підтримку Маттео Сальвіні. Лідер "Ліги" неодноразово закликав до скасування санкцій ЄС проти росії. Він назвав анексію Криму законною, навіть відвідавши окупований півострів у 2016 році. Протягом багатьох років Сальвіні часто літав до Москви.

Сальвіні розкритикував НАТО та скоординовану відповідь ЄС на атаку російської військової розвідки із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері в березні 2018 року.

Відтоді цінність Сальвіні як союзника путіна сильно зросла. Адже перетворення "Ліг" з невеликої регіональної сили на півночі Італії на загальнонаціональну ультраправу антимігрантську партію та її прихід в італійський уряд, дали кремлю серйозний важіль впливу. Сальвіні ж обійняв посади віце-прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ, коли "Ліга" увійшла до коаліційного уряду.

Однак цінний союзник та "Троянський кінь" кремля в Європі поступово втрачає свою вагу та можливість просувати наративи Москви. Схоже, у випадку перемоги правих сил на виборах в Італії, "Ліга" увійде до коаліції. Однак із 13% своєї партії Сальвіні не зможе сподіватись на таку ж важливу посаду, яку обіймав в попередньому уряді.

Як втримати консолідацію в Європі

Щоразу, коли хтось із західних політиків – прихильників домовленостей з москвою, згадує про втому від санкцій чи від економічної кризи, пов'язаної із війною в Україні, російські окупаційні війська вчиняють новий жорстокий воєнний злочин, який шокує світ. Тоді сумніви щодо доцільності санкцій та жорсткої дипломатичної та економічної відсічі росії зникають.

Але як змусити громадян європейських країн та політиків, яких вони обирають, постійно пам'ятати про справжнє лице росії, воєнні злочини у Бучі, Ірпені, Оленівці, Кременчуці, Вінниці, Ізюмі та багатьох інших містах? Європа підтримувала Україну протягом семи місяців війни – фінансово та озброєнням, але кремль не відступав, зокрема й на політичних фронтах на Заході.

З огляду на тенденції, очікується, що європейські політики, заплямовані тісною дружбою із путіним, отримають вирок від виборців. Вибори в Італії та показники партії Сальвіні стануть першим тестом. Політика майбутнього нового уряду Італії стане новим випробуванням на міцність єдності серед держав ЄС.