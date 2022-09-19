13 вересня новини про приховане фінансування Росією політичних партій і посадовців стали гарячою темою для головних світових ЗМІ. Мільйони людей дізналися про те, що з 2014 року росія таємно сплатила щонайменше 300 мільйонів доларів політичним партіям, упередженим аналітичним центрам, офіційним особам і політикам у понад двох десятках країн.

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Мовиться про висновки Держдепу США на підставі даних розвідки США, де згадано про плани росії перерахувати ще сотні мільйонів, щоб отримати політичний вплив і змінити результати виборів. Кінцевою метою ж мало стати пом'якшення санкцій.

США назвали втручання росії у вибори "атакою на суверенітет"

"Кремль і його ставленики перерахували ці кошти для формування сприятливого зовнішньополітичного середовища на користь москви", — мовиться в резюме.

Держдеп розіслав телеграми американським посольствам по всьому світу ще 12 вересня, щоб визначити для своїх дипломатів ключові теми для розмови з іноземними офіційними особами.

Наступного дня речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що російське втручання у вибори було "нападом на суверенітет", схожим до вторгнення росії в Україну.

"Щоб боротися з цим, ми мусимо спершу привернути увагу всього світу", — сказав він. Представники США запевняють, що метою кампанії з викриття російського політичного втручання та впливу є зміцнення стійкості демократії в усьому світі.

Зверніть увагу! Кампанія набула розголосу саме тоді, коли у Вашингтон, з офіційним візитом, прибув сенатор Адольфо Урсо, голова комітету з нацбезпеки італійського парламенту (COPASIR) і один із найближчих радників Джорджії Мелоні – лідерки партії "Брати Італії" (FDI).

Новини про таємне фінансування Росії з'явилися менш ніж за два тижні до виборів в Італії. Це випадковість чи добре продумане попередження? Якщо справді попередження, то кому?

Джорджія Мелоні лідирує в опитуваннях за кілька днів до парламентських виборів. Вона має високі шанси стати наступною прем'єр-міністркою Італії. Попередній візит її надійного колеги та союзника Адольфо Урсо відбувся до Києва за кілька днів до візиту у Вашингтон. Тоді Урсо заявив: "Італія підтримує Україну разом зі своїми європейськими партнерами та західними союзниками".

Урсо заявив про підтримку України та спільні дії зі США

У Вашингтоні Урсо заявив, що "Брати Італії" продовжуватимуть працювати пліч-о-пліч із США, підтримуючи Україну. Також він відзначив важливість співпраці в енергетичній сфері та спільні дії проти російського та китайського експансіонізму в Середземномор'ї та Африці.

Для американців головне, щоб Італія зберігала свою відданість українському уряду та народу. Мовиться про зобов'язання, що гарантує атлантичну та європейську єдність у дуже непростий момент, – пояснив сенатор Урсо.

Два пов'язані між собою візити означають чітке та обнадійливе розуміння того, що "Брати Італії" та майбутній уряд підтримуватимуть Україну у її війні проти Росії та будуть вірними євроатлантичним цінностям і стратегіям. Схоже на те, що в США доволі позитивно сприймають Джорджію Мелоні.

Цікавою деталлю, що підтверджує це припущення, є записка, отримана Адольфо Урсо від Курта Волкера, відомого американського дипломата (до речі, сам Волкер одружений на грузинці, країна якої теж постраждала від російського вторгнення в 2008 році). Урсо додав фотографію записки до свого нещодавнього твіту.

Що ж сказав Волкер про "Братів Італії"

"Сенаторе, будь ласка, не соромтеся повідомити пресі, що ми зустрічалися і що я впевнений у тому, що "Брати Італії" та ви особисто віддані НАТО, Україні, санкціям ЄС проти Росії… І що партія не має жодних зв'язків з Росією. Граціе! Курт".



Записка Курта Волкера / фото Адольфо Урсо

Важливість цієї записки не можна недооцінювати, знаючи, що вона написана відразу після того, як Держдеп США виявив існування розвідувального досьє про таємне фінансування москвою іноземних партій, політиків, офіційних осіб, державних компаній і аналітичних центрів.

Хтось може сказати, що записка суперечить інтерв'ю Курта Волкера газеті La Repubblica 14 вересня, в якому він висловив занепокоєння, що деякі політики FDI ("Брати Італії") можуть мати зв'язки з кремлем. Однак, ми не бачимо жодного протиріччя, радше розуміємо ці дві заяви Волкера, як частину одного цілого. Він застерігає Мелоні від токсичних зв'язків окремих членів її партії з кремлем.

В інтерв'ю колишній посол Волкер коментує зусилля Кремля "роками сприяти розколу в західних суспільствах", кажучи, що "симпатії Ліги та Берлусконі до росії були відомі, але тепер постійно повторюється теза те про те, що "Брати Італії" також отримували певну допомогу".

Волкер нагадав, що Джанлука Савоїні з "Ліги", головний помічник віце-прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, вів таємні переговори про передачу партії десятків мільйонів доларів російських нафтових грошей під час розмови з росіянами в московському готелі "Метрополь" 18 жовтня 2018 року.

Волкер також зазначив, що Берлусконі "розвинув тісні особисті відносини з путіним і міцні ділові відносини з росією".

Історії стосунків Сальвіні та Берлусконі з путіним, кремлем та їхнє проросійське ставлення до санкцій роблять їх, м’яко кажучи, вразливими для російського впливу.



Сальвіні та Савоїні в Москві / фото Lombardiarussia

Відповідаючи на питання, чи стосується це також і "Братів Італії", Курт Волкер сказав: "У мене немає прямих особистих доказів, але є постійне передчуття, що була певна допомога. Якщо ви уважно подивитеся на їхню політику, деякі її аспекти відображають позицію росії".

Позов Мелоні щодо звинувачень у фінансуванні з боку кремля

Нещодавно Джорджія Мелоні оголосила про позов проти газети La Repubblica через інтерв'ю з Волкером:

"Наші джерела фінансування можна перевірити. Я впевнена, що "Брати Італії" не брали гроші від іноземців, – сказала вона італійському Radio 24. – "Repubblica і Волкер повинні надати нам докази. Оскільки їх немає, я думаю, що позов неминучий".

Це може здатися трохи надмірною реакцією, оскільки записка та інтерв'ю свідчать про те, що все добре з Джорджією Мелоні та Адольфо Урсо. Мовиться лише про те, щоб звернути увагу на деяких членів "Братів Італії", пов'язаних з росією. Вони можуть бути небезпечними для партії. Як і член FDI у регіональній раді П'ємонту – Мауріціо Марроне, який тісно пов'язаний із росіянами та їхніми маріонетковими режимами на окупованих територіях Сходу України. Марроне є яскравим прикладом токсичного активу для "Братів Італії", якого вони воліли б позбутися.

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Ймовірно, Джорджія Мелоні має ще раз перевірити своїх союзників по коаліції, а також власну партії та двічі подумати, перш ніж призначати когось із них до уряду. Врешті, італійські політики повинні працювати в інтересах італійського народу, а не на режим путіна. Путінська росія принесла в Європу лише повномасштабну криваву війну.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, у своїй нещодавній промові чітко заявила, що Європейський парламент ще ніколи не обговорював війну, що точиться на європейській землі.

Це не лише війна, розв’язана росією проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей і війна проти нашого майбутнього. Це автократія проти демократії. І я стою тут з переконанням, що завдяки нашій мужності та солідарності путін зазнає поразки, а Європа переможе, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас "Брати Італії" знову показали себе вправними стратегами. Якщо до них упереджено ставляться демократи в США, які підтримують Демократичну партію Італії (колишніх комуністів), то вони працюють з республіканцями над питаннями, які виникли ще до обрання президента Байдена.

Необхідно, щоб Італія була міцною та єдиною зі своїми партнерами та союзниками. Щоб досягти успіху, їй потрібен незалежний і сильний уряд. Саме тому Італія не може дозволити собі корумпованих або куплених ворогом політиків в уряді. Поглянемо, чи спрацює таке попередження.