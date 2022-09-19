13 сентября новости о скрытом финансировании россией политических партий и должностных лиц стали горячей темой для главных мировых СМИ. Миллионы людей узнали о том, что с 2014 года россия тайно оплатила по меньшей мере 300 миллионов долларов политическим партиям, пристрастным аналитическим центрам, официальным лицам и политикам более чем в двух десятках стран.

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Речь идет о выводах Госдепа США на основании данных разведки США, где упомянуто о планах россии перечислить еще сотни миллионов, чтобы получить политическое влияние и изменить результаты выборов. Конечной целью должно было стать смягчение санкций.

США назвали вмешательство россии в выборы "атакой на суверенитет"

"Кремль и его ставленники перечислили эти средства для формирования благоприятной внешнеполитической среды в пользу москвы", – говорится в резюме.

Госдеп разослал телеграммы американским посольствам по всему миру еще 12 сентября, чтобы определить для своих дипломатов ключевые темы разговора с иностранными официальными лицами.

На следующий день представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что российское вмешательство в выборы было "нападением на суверенитет", похожим на вторжение россии в Украину.

"Чтобы бороться с этим, мы должны сначала привлечь внимание всего мира", – сказал он. Представители США уверяют, что целью кампании по разоблачению российского политического вмешательства и влияния является укрепление стойкости демократии по всему миру.

Обратите внимание! Кампания получила огласку именно тогда, когда в Вашингтон с официальным визитом прибыл сенатор Адольфо Урсо, глава комитета по нацбезопасности итальянского парламента (COPASIR) и один из ближайших советников Джорджии Мэлони – лидер партии "Братья Италии" (FDI).

Новости о тайном финансировании россии появились менее чем за две недели до выборов в Италию. Это случайность или хорошо продуманное предупреждение? Если действительно предупреждение, то кому?

Джорджия Мэлони лидирует в опросах за несколько дней до парламентских выборов. У нее высокие шансы стать следующим премьер-министром Италии. Предыдущий визит ее надежного коллеги и союзника Адольфо Урсо прошел в Киев за несколько дней до визита в Вашингтон. Тогда Урсо заявил: "Италия поддерживает Украину вместе со своими европейскими партнёрами и западными союзниками".

Урсо заявил о поддержке Украины и совместных действиях с США

В Вашингтоне Урсо заявил, что "Братья Италии" будут продолжать работать бок о бок с США, поддерживая Украину. Также он отметил важность сотрудничества в энергетической сфере и совместных действий против российского и китайского экспансионизма в Средиземноморье и Африке.

Для американцев главное, чтобы Италия сохраняла свою преданность украинскому правительству и народу. Речь идет об обязательствах, гарантирующих атлантическое и европейское единство в очень непростой момент, – объяснил сенатор Урсо.

Два связанных между собой визита означают четкое и обнадеживающее понимание того, что "Братья Италии" и будущее правительство будут поддерживать Украину в ее войне против россии и будут верны евроатлантическим ценностям и стратегиям. Похоже, что в США довольно положительно воспринимают Джорджию Мелони.

Интересной деталью, подтверждающей это предположение, является записка, полученная Адольфо Урсо от Курта Волкера, известного американского дипломата (кстати, сам Волкер женат на грузинке, страна которой тоже пострадала от российского вторжения в 2008 году). Урсо добавил фотографию записки к своему недавнему твиту.

Что же сказал Волкер о "Братьях Италии"

"Сенатор, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить прессе, что мы встречались и что я уверен в том, что "Братья Италии" и вы лично преданы НАТО, Украине, санкциям ЕС против россии… И что у партии нет никаких связей с россией. Грацие! Курт".



Записка Курта Волкера / фото Адольфо Урсо

Важность этой записки нельзя недооценивать, зная, что она написана сразу после того, как Госдеп США обнаружил существование разведывательного досье о тайном финансировании москвой иностранных партий, политиков, официальных лиц, государственных компаний и аналитических центров.

Кто-то может сказать, что записка противоречит интервью Курта Волкера газете La Repubblica 14 сентября, в котором он выразил обеспокоенность тем, что некоторые политики FDI ("Братья Италии") могут иметь связи с кремлем. Однако мы не видим ни одного противоречия, скорее, воспринимаем эти два заявления Волкера как часть одного целого. Он предостерегает Мэлони от токсических связей отдельных членов ее партии с кремлем.

В интервью бывший посол Волкер комментирует усилия кремля "годами способствовать расколу в западных обществах", говоря, что "симпатии "Лиги" и Берлускони к россии были известны, но теперь постоянно повторяется тезис того, что "Братья Италии" также получали определенную помощь. ".

Волкер напомнил, что Джанлука Савоини из "Лиги", главный помощник вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини, вел тайные переговоры о передаче партии десятков миллионов долларов российских нефтяных денег во время разговора с россиянами в московском отеле "Метрополь" 18 октября года.

Волкер также отметил, что Берлускони "развил тесные личные отношения с путиным и прочные деловые отношения с россией".

Истории отношений Сальвини и Берлускони с путиным, кремлем и пророссийское отношение к санкциям делают их, мягко говоря, уязвимыми для российского влияния.



Сальвини и Савоини в Москве / фото Lombardiarussia

Отвечая на вопрос, относится ли это также и к "Братьям Италии", Курт Волкер сказал: "У меня нет прямых личных доказательств, но есть постоянное предчувствие, что была определенная помощь. Если вы внимательно посмотрите на их политику, некоторые ее аспекты отражают позицию россии".

Иск Мелони об обвинениях в финансировании со стороны кремля

Недавно Джорджия Мэлони объявила об иске против газеты La Repubblica из-за интервью с Волкером:

"Наши источники финансирования можно проверить. Я уверена, что "Братья Италии" не брали деньги от иностранцев, – сказала она итальянскому Radio 24. – Repubblica и Волкер должны предоставить нам доказательства. Поскольку их нет, я думаю, что иск неизбежен".

Это может показаться несколько чрезмерной реакцией, поскольку записка и интервью свидетельствуют о том, что все хорошо с Джорджией Мэлони и Адольфо Урсо. Речь идет лишь о том, чтобы обратить внимание на некоторых членов "Братьев Италии", связанных с россией. Они могут быть опасны для партии. Как и член FDI в региональном совете Пьемонта – Маурицио Марроне, тесно связанный с россиянами и их марионеточными режимами на оккупированных территориях Востока Украины. Марроне является ярким примером токсического актива для "Братьев Италии", от которого они предпочли бы избавиться.

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Вероятно, Джорджия Мэлони должна еще раз проверить своих союзников по коалиции, а также собственную партию и дважды подумать, прежде чем назначать кого-то из них в правительство. Наконец, итальянские политики должны работать в интересах итальянского народа, а не на режим путина. Путинская россия принесла в Европу только полномасштабную кровавую войну.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, в своей недавней речи четко заявила, что Европейский парламент еще никогда не обсуждал войну, продолжающуюся на европейской земле.

Это не только война, развязанная россией против Украины. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей и война против нашего будущего. Это автократия против демократии. И я стою здесь с убеждением, что благодаря нашему мужеству и солидарности путин потерпит поражение, а Европа победит, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

В то же время "Братья Италии" снова показали себя искусными стратегами. Если к ним предвзято относятся демократы в США, поддерживающие Демократическую партию Италии (бывших коммунистов), то они работают с республиканцами над вопросами, возникшими еще до избрания президента Байдена.

Необходимо, чтобы Италия была крепкой и единой со своими партнерами и союзниками. Чтобы добиться успеха, ей нужно независимое и сильное правительство. Поэтому Италия не может позволить себе коррумпированных или купленных врагом политиков в правительстве. Посмотрим, сработает ли такое предупреждение.