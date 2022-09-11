Хто такий Мауріціо Марроне і як він пов'язаний з бойовиками путіна

Марроне є у списку так званих "спостерігачів" на незаконних "референдумах", запланованих москвою на захоплених територіях. А потрапив він туди від так званих "незалежних спостерігачів із держав ЄС". З їхньою допомогою окупанти планують легітимізувати проведення незаконних "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України.

Цікаво Для нас зона ризику – це Італія, – Лещенко про російську пропаганду в європейських країнах

Мауріціо Марроне сумнозвісний тим, що є головою самопроголошеного представництва терористів з "днр" в італійському Турині. Його основна політична діяльність – муніципальний депутат провінції П'ємонт від партії "Брати Італії".

Марроне видає себе за "представника "днр" в Італії, він двічі відвідував тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, які контролюють підтримувані кремлем бойовики. Також він незаконно в'їжджав на територію України, перетинаючи кордон з російською федерацією на неконтрольованій Україною ділянці.

Марроне активно підтримує агресивну політику російської федерації та президента путіна. Він також влаштовував в Італії акції на підтримку бойовиків так званої "днр".

Доносив на Марківа у скандальній справі

Мауріціо Марроне вважають організатором доносу на українського військовослужбовця Віталія Марківа, військового ЗСУ, якого у липні 2017 року затримали в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера, громадянина Італії Рокеллі біля Слов'янська у 2014 році. У резонансній справі Апеляційний суд Мілана виправдав Віталія Марківа у листопаді 2020 року. Також Мауріціо Марроне потрапив у базу "Миротворця".

Однак у Марроне може бути й меркантильний інтерес у співпраці з москвою. Як повідомляв Crime-Ua, італійський праворадикал міг бути причетним до планів бойовиків так званої "днр" налагодити постачання видобутого на окупованій території Донеччини вугілля до країн Африки. Йому, начебто, відводилася роль лобіювання та протекції в Італії для реалізації злочинної схеми.

Як кремль планує використати Марроне для організації псевдореферендумів

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, у близьких до путіна колах лунають пропозиції провести референдуми на захоплених територіях України вже 4 листопада 2022 року, проте в окупантів несподівано виникли проблеми з підготовкою.

За даними ГУР України, зараз російські окупанти мають великі проблеми з цим, зокрема, через успішний контрнаступ ЗСУ, активну діяльність Руху опору та суспільні настрої, які залишаються на боці України.

Очевидно, що для росії такі маріонеткові спостерігачі – це спроба легітимізації захоплення територій на міжнародній арені.

Через невтішний для себе контекст для "легітимізації" псевдореферендумів та захоплення українських територій на міжнародній арені російські окупанти готують так званих "незалежних спостерігачів", серед яких, на жаль, є й громадяни ЄС. У такий спосіб режим путіна намагається створити для світу, не без допомоги рупорів пропаганди, картинку "законного волевиявлення".

Тактика використання маріонеткових "спостерігачів", які здебільшого представляють праворадикальні та неонацистські рухи, зовсім не нова для Москви у намаганні легітимізувати свої дії, які порушують міжнародне законодавство. Такі "спостерігачі" з держав ЄС були присутні на псевдореферендумах, організованих так званими "днр" і "лнр".

Українська розвідка раніше оприлюднила список "незалежних спостерігачів", яких росіяни можуть залучити до проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях. Серед них власне і фігурувало ім'я Марроне.

Чому Марроне є токсичним для своєї партії і як це нашкодить відносинам Італії та України

У контексті майбутніх парламентських виборів виникає питання, чи залишиться Марроне у лавах партії "Брати Італії", адже його присутність стає токсичною. Політична сила, що ймовірно незабаром прийде до влади, вже починає налагоджувати міжнародні контакти.

У контексті війни росії проти України та протистояння Заходу і москви, вектор розвитку відносин з Києвом особливо важливий. З цим пов'язують нещодавній візит до України впливого представника партії "Брати Італії", італійського сенатора Адольфо Урсо.

Під час візиту до Києва для зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, сенатор зазначив, що Італія "підтримує Україну разом з європейськими партнерами й західними союзниками".

Тепер залишається зрозуміти, як підтримка України з боку керівництва партії поєднується із діяльністю відверто антиукраїнського її члена – Мауріціо Марроне.