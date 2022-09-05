Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко. За його словами, певна небезпека існує з Італії, адже тамтешній уряд піде у відставку.

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Є ризик, що на заміну прийдуть такі політичні сили, які закликатимуть менше думати про проблеми інших держав, а зосередитися на ситуації в Італії. Це не відверто проросійська позиція, але проблем може наробити.

Італія в певному сенсі лояльна до росії

Як зазначив Лещенко, в Італії після повномасштабного вторгнення не транслюють "russia today" та інші пропагандистські телеканали. Однак самі італійські медіа інколи беруть коментарі та інтерв'ю то у лаврова, то у соловйова. Все через те, що в Італії багато російських грошей.

Вони більш лояльні до росії загалом. Там багато російських фінансових інтересів. Тому це складніше, ніж просто пропагандистська війна. Це більше пов'язане саме з тим, що в Італії багато грошей російського походження; російських корпорацій, які інтегруються з італійськими тощо, –

зазначив Лещенко.

Утім, він переконаний, що росія не зможе розколоти єдність Європи та розвернути політику держав щодо України. Якби не існувало Європейського Союзу, то це було б цілком реально зробити. А зараз, коли існує певна спільна політика, таке провернути складно.

Окрім того, президент Володимир Зеленський та українські посадовці активно працюють над тим, щоб європейські держави продовжували допомагати та підтримувати Україну.

Лещенко про російську пропаганду в Європі: дивіться відео

Нагадаємо, в Євросоюзі призупинили угоду про спрощений візовий режим із росією. Як повідомив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, Це значно зменшить кількість віз для росіян – отримати їх буде значно важче, а процес буде довшим.