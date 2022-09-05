Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, определенная опасность существует из Италии, ведь местное правительство уйдет в отставку.

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Есть риск, что на смену придут такие политические силы, которые будут призывать меньше думать о проблемах других государств, а сосредоточиться на ситуации в Италии. Это не откровенно пророссийская позиция, но проблем может наделать.

Италия в определенном смысле лояльна к россии

Как отметил Лещенко, в Италии после полномасштабного вторжения не транслируют "russia today" и другие пропагандистские телеканалы. Однако сами итальянские медиа иногда берут комментарии и интервью то у лаврова, то у соловьева. Все потому, что в Италии много российских денег.

Они более лояльны к россии в целом. Там много российских денежных интересов. Потому это сложнее, чем просто пропагандистская война. Это больше связано именно с тем, что у Италии много денег российского происхождения; российских корпораций, которые интегрируются с итальянскими и т.п.,

– отметил Лещенко.

Впрочем, он убежден, что россия не сможет расколоть единство Европы и развернуть политику государств по отношению к Украине. Если бы не существовало Европейского Союза, то это было бы вполне реально сделать. А сейчас, когда существует определенная общая политика, такое сложно провернуть.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и украинские чиновники активно работают над тем, чтобы европейские государства продолжали помогать и поддерживать Украину.

Лещенко о российской пропаганде в Европе: смотрите видео

Напомним, в Евросоюзе приостановили соглашение об упрощенном визовом режиме с россией. Как сообщил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, это значительно уменьшит количество виз для россиян – получить их будет значительно труднее, а процесс будет дольше.