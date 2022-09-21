В материале 24 канала рассмотрим потенциальные последствия выборов и почему политическая карьера пророссийского политика Мэттео Сальвини идет на убыль.

Тема Цена вопроса – 300 миллионов от россии: как расследование США повлияет на выборы в Италии

Парламентские выборы: в ожидании победы правых

За 2 недели до выборов правые партии получили 45% голосов, значительно опережая левых с 22%. По данным Politico, по итогам этих выборов может образоваться правая коалиция, в которую войдут:

ультраправые "Братья Италии" (25%), возглавляемые Джорджием Мелони,

антимигрантская "Лига" Маттео Сальвини (13% поддержки),

"Форца Италия" Сильвио Берлускони (7%),

В общем, правые получат 45%. Левые же во главе с Демократической партией получат 22%, тогда как популистское "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 13%.

Обратите внимание! Внеочередные выборы были назначены после отставки премьер-министра Италии Марио Драги в июле. Это произошло после того, как три партии вышли из коалиции национального единства и погрузили Италию в неопределенность. Тем более что страна столкнулась с экономическими неурядицами, с инфляцией и рекордной засухой.

Пребывание Драги во главе правительства национального единства Италии стали периодом относительной стабильности и экономического восстановления. Однако "Движение пяти звезд", выступающее против истеблишмента, вышло из коалиции, а "Лига" и Forza Italia последовали за ним.

Джорджия Мелони увеличила поддержку избирателей, обещая сократить налоги и бюрократию и увеличить расходы на оборону. "Братья Италии" также продвигают привычную для европейских ультраправых риторику: закрыть границы Италии от нелегалов, чтобы оградить страну от "исламизации", пересмотреть европейские договоры, чтобы вернуть больше власти Рима из Брюсселя.

Отсутствие единства среди правых

Впрочем, единства в этой ожидаемой коалиции нет. Правые глубоко расходятся по поводу войны россии против Украины: Мелони поддерживает поставки оружия в Украину, а Сальвини, как давний поклонник путина, всячески пытается добиться ослабления санкций Запада против москвы.

Правительство Драги играло важную роль в поддержке Украины в Европейском Союзе и НАТО. Выборы должны определить, будет ли следующее итальянское правительство непоколебимо в своей поддержке Украины и противодействии российской военной агрессии. Премьер-министр Марио Драги был решительным сторонником борьбы Украины с россиянами. Поэтому союзники в НАТО и ЕС обеспокоены тем, что правое правительство может смягчить позицию Италии по отношению к россии и ее захватнической войне.



Какая поддержка партий в Италии / Politico

"Братья Италии" обещают сохранить поддержку Украины

Права и национал-консервативная партия "Братья Италии", лидирующая по результатам опросов на предстоящих выборах, пообещала поддерживать Украину и сохранить внешнюю политику правительства Драги. Ведущие члены партии Мелони заверили, что правительство под руководством "Братьев Италии" будет жестче по агрессии Путина, чем правительство Драги. Важность Украины для "Братьев Италии" подтверждает недавний визит одного из ведущих политиков партии – Адольфо Урсо в Киев.

Впрочем, беспокойство вызывает присутствие в будущем правительстве партии "Лига". Ожидая возможности попасть в правительство вместе с другими правыми силами, Сальвини не заставил себя ждать с комментированием санкций, наложенных на Россию.

"Они, видимо, непродуманные. Санкции должны были поставить россию на колени. Через пол года все наоборот. Поэтому я считаю нормальным пересматривать их. Санкции должны быть пересмотрены в Брюсселе", – сказал Сальвини . Политическая фигура Сальвини определяется его чрезмерным увлечением путиным. Поэтому неудивительно, что он часто поддерживал российские нарративы в Италии и Европарламенте. Детальнее его политическую позицию рассмотрим дальше.

Влияние россии на падение правительства Драги

Хаос в Европе и в Италии в частности выгоден кремлю. Российский след в политическом кризисе стали искать итальянские медиа. О влиянии россии на падение правительства Драги писало издание Open Online. А о вероятности вмешательства москвы во внутренние дела вспомнил судья Карло Нордио, кандидат от "Братьев Италии" на пост президента Республики. Он резко выступает против союзников Джорджии Мэлони:

"Меня напугали слова Берлускони и Сальвини, которые стали своего рода поддержкой путина. Российская агрессия против Украины безумна, преступна и неоправдана. Для правительства было бы недопустимо не поддерживать линию Драги во внешней политике, то есть поддерживать Украину без "если" и "но" .

Нордио уточнил, что прямых доказательств российского вмешательства нет, но он отметил "ставшие серьезными, точными и согласованными совпадения".

Отчет разведки о встрече с россиянами по свержению правительства Драги

По данным итальянских СМИ, обнародованный отчет разведки сообщил, что в мае 2022 года помощник Сальвини общался с офицером российского посольства Олегом Костюковым о попытке свергнуть правительство Драги. Так, газета La Stampa сообщила, что дипломат российского посольства встретился с одним из помощников Сальвини в конце мая в Риме и спросил, намерен ли кто-нибудь из министров из партии "Лига" Сальвини уйти в отставку из коалиции Драги. Отмечается, что встреча состоялась именно в то время, когда Сальвини раскритиковали за ведение "параллельной дипломатии с россией" относительно войны в Украине. Аналитики считают, что "утечка" информации происходит от иностранной разведки. Сальвини же отверг эту информацию как "ерунду".

Тогда министр иностранных дел Луиджи ди Майо осудил "попытку российской стороны вынудить министра "Лиги" выйти из правительства Драги". Сальвини "должен объяснить свои отношения с россией", — сказал Ди Майо, который, как и Драги, является решительным сторонником санкций ЕС против москвы, снабжения Италией вооружения Украины и предоставления финансовой поддержки Киеву.

Найдутся прямые доказательства вмешательства москвы в политический процесс в Италии или нет, но "Лига" вышла из правительства вместе с партией Берлускони и популистским "Движением пяти звезд", что заставило Марио Драги уйти в отставку и спровоцировать внеочередные выборы.

Кроме того, итальянские СМИ пишут, что кремль помогает избирательным кампаниям ультраправых, толкая тысячи мигрантов на территорию Италии из Ливии. За этой операцией якобы стоят вагнеровцы. Они дислоцируются в регионе Киренаика для обеспечения поддержки ливийского военачальника Халифы Хафтара. Впрочем, официально итальянские власти не предъявляли обвинений в таких манипуляциях.

Итальянский политик в футболке с лицом путина

До вторжения россии в Украину Сальвини был открытым и ярым поклонником путина, показательно позируя на красной площади в москве в футболке с изображением российского диктатора. "Лига" выступила против санкций в отношении Рроссии после аннексии Крыма в 2014 году мотивируя это тем, что это может нанести ущерб итальянскому экспорту.

Сальвини дважды надевал футболку с лицом путина, в частности в Европарламенте, заявив, что "путин более демократичный, чем ЕС". В 2017 году "Лига" также подписала соглашение о сотрудничестве с партией путина "единая россия". В 2019 году Сальвини назвал Путина "одним из лучших чиновников в мире".

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Сальвини оказался в ситуации, когда не мог дальше открыто петь дифирамбы путину. Он осудил войну и злость. Итальянский праворадикальный лидер даже прибыл в Перемышль в начале марта для помощи украинским беженцам. Впрочем, там он встретил критику мэра города Войцеха Бакуна: "Идем к границе и центру приема беженцев и посмотри, что натворил твой друг путин".

Bad adventure for Matteo Salvini at the Ukrainian-Polish border:



the mayor of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by the leader of the League in the European Parliament a few years ago: "No respect for you"



( @SimoneAlliva )



pic.twitter.com/rniXmeadBO — Marco Bresolin (@marcobreso) March 8, 2022

Вливание московских денег в праворадикальные партии в ЕС

В контексте предстоящих выборов в Италии и роста праворадикальных настроений появилась новая информация о попытках россии повлиять на политические процессы в Европе. Издание Politico обнародовало информацию, что Госдеп США считает, что с 2014 года россия вливала средства в симпатизирующие москве политические силы. Наличные деньги, на общую сумму 300 миллионов долларов, россияне рассылали организациям и отдельным политикам по всему миру.

Дипломатическая телеграмма, присланная посольству США, предупреждала, что наличные эти были направлены политическим силам, которые симпатизируют кремлю. Государственный департамент подтвердил существование телеграммы, но не уточнил, какие страны и политические силы подозревают в получении российских денег.

Представитель Госдепа Нед Прайс описал вмешательство россии в выборы как "старание лишить возможности людей во всем мире выбирать правительство, которое, по их мнению, будет лучше всего представлять их, представлять их интересы, представлять их ценности". По его словам , США намерены разоблачить тактику россии, привлекая к ней внимание и поделившись информацией с союзниками.

Эта утечка информации привела к волне спекуляций, обвинений и возражений в Италии. Новости о досье американской разведки, в котором подробно описана тайная международная кампания влияния кремля на 300 миллионов долларов, вызвали тревогу у одних сил и возмущения – у других.

Подозрение по поводу российского влияния может повредить шансам правых или популистских партий, исторически имевших тесные связи с россией. А также тем политикам, которые ретранслируют в своих выступлениях кремлевскую пропаганду.

Политики левого толка призвали еще до голосования назвать причастных лиц и партии. Лидер центристской партии "Больше Европы" Бенедетто Делла Ведова написал, что любое финансирование со стороны Москвы "очень серьезно, и нужна ясность по этому поводу до голосования".

Сальвини принялся опровергать падавшие на его партию подозрения и заявил, что он работает над развитием Италии. Отделяться от денег кремля взялись и другие его симпатики. Джузеппе Конте, лидер "Движения 5 звезд", выступающий против усиления поставок оружия в Украину, заявил, что его партия "прозрачна" и не имеет никакого отношения к скандалу с российским финансированием.

Скандалы "Лиги" и Сальвини вокруг московских денег

Подтвержденная финансовая связь Сальвини с россиянами все же была. Российское посольство в Италии подтвердило, что оплатило Сальвине билет в Москву несколько недель назад, которым он после возмущения общества так и не воспользовался.

Впрочем, над Сальвином еще висит тень прошлых скандалов, связанных с Москвой. В 2019 году BuzzFeed News получил аудиозапись встречи 18 октября 2018 года в московском отеле "Метрополь", где находились Джанлука Савоини, близкий и давний помощник Маттео Сальвини, и еще пять мужчин – трое россиян и двое итальянцев. Обсудили условия возможного соглашения о тайном направлении около 65 миллионов долларов российских нефтяных денег на партию Сальвини "Лига" и ее европейскую избирательную кампанию .

Итальянцы договаривались о получении выгоды от игры по цене при продаже нефти "Роснефти" в третьи руки через посредника. Российские участники переговоров потребовали отката в свою пользу.

Тогда пресс-секретарь Сальвини отказался отвечать на вопрос о встрече в "Метрополе", назвав запись "фантазией". "Никогда не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки в россии. Я уже подавал иски в прошлом. Сделаю это и теперь", – заверил журналистов Маттео Сальвини, опровергая сообщения СМИ о том, что его партия получала финансирование от русских инвесторов.

Итальянский политик, соратник Сальвини, Джанлука Савоини на записях говорил о плане "изменить Европу, которая должна стать близкой с россией".

На записи, можно услышать, как будто Савоини говорит своим коллегам, что он был "тотальной связью" между итальянской и российской сторонами, а другие итальянцы были его партнерами. Он упомянул "Александра", возможно, Александра Дугина, известного российского ультраправого идеолога, с которым Савоини сфотографировали накануне.

Savoini, presidente Lombardia-Russia- nel giorno della visita di #Salvini a #Mosca - con Aleksandr #Dugin , studioso vicino movimenti sovranisti europei. Non si parlava di politica, dicono, ma di organizzare una “mostra di artisti eurasiatici” in Italia. pic.twitter.com/wX8Z9rHjnD — Marta Allevato (@MartaAllevato) October 17, 2018

Савоини опроверг финансирование "Лиги" со стороны России. Публикацию американского портала он назвал "политической атакой". "Мы ни от кого никогда не получили и рубля. Это только пустые слова", – сказал политик. В интервью Euronews он рассказал, что отправился в гостиницу "Метрополь", чтобы встретиться с российскими предпринимателями. То есть, свое присутствие в той же московской гостинице в то же время соратны Сальвини подтвердил.

Сальвини, которого россияне на той же записи с энтузиазмом назвали "европейским Трампом", сам не присутствовал на встрече, но в то время он находился в Москве. Там он выступил с речью, в которой осудил санкции против россии как "экономическую, социальную и культурную нелепость", прежде чем встретился с российским вице-премьер-министром дмитрием уозаком и влиятельным членом партии путина владимиром плигиным. Запись из "Метрополя" предоставила первые веские вероятные доказательства тайных попыток россии финансировать ультраправые партии в ЕС .

Однако на этом связь между партией Сальвини и Москвой не кончается. В сентябре того же года BuzzFeed со ссылкой на материалы суда сообщило, что помощник Сальвини Джанлука Савоини непосредственно контактировал с Ньерре – вербовщиком боевиков для боевиков на Донбассе. Контакты включали совместные поездки в россию для участия в различных мероприятиях вместе с российскими праворадикалами и главарями боевиков на Донбассе. Скандал поднялся громкий, но быстро пошел на убыль, что обусловило широкую поддержку популистов избирателями в Италии. Нелишне будет напомнить, что сам Сальвини тогда занимал должность министра МВД.

Впоследствии итальянские карабинеры в 2019 году в рамках расследования участия граждан Италии в войне на Донбассе в рядах боевиков провели обыски в нескольких провинциях и изъяли немало вооружений.

Итальянские избиратели хорошо помнят приверженность Сальвини путину, поэтому не удивительно, что с начала полномасштабной войны россии против Украины рейтинг партии "Лига" стабильно, но уверенно падает. С 19% в январе до 13% в сентябре. А еще на выборах 2018 партия Сальвини "Лига" набирала 37% голосов.

Похоже, итальянцы раскусили, кто такой Сальвини, поэтому его карьера пошла вниз.

Очевидно, что тенденция состоит в том, что с политической сцены постепенно уйдут те политики, которые долгие годы считались проводниками интересов путина в Италии. К примеру, в контексте напряженной атмосферы внутри левой популистской партии "Движение 5 звезд" между Джузеппе Конте и тогдашним министром иностранных дел Луиджи Ди Майо последний заявил о выходе из партии и создании новой парламентской группы под своим руководством.

Главной причиной выхода из партии Ди Майо назвал неоднозначность партии "Движения 5 звезд" в своей позиции по поводу российской военной агрессии в Украине:

Перед преступлениями Путина нельзя сомневаться. Сейчас в Украине творится история, и нам в ней, соответственно, нужно занять правильную сторону.

Вместе с Ди Майо партию покинули 60 депутатов. Таким образом, популистская партия "Движение 5 звезд", в частности ее пророссийская часть, получила мощный удар.

Сальвини с начала широкомасштабного вторжения так и не смог произнести фразу "россия напала на Украину", прикрываясь лишь "Мы на стороне слабых", тоже может отойти на кладбище политических трупов.

москва теряет свою фигуру влияния в Италии.

Путин в течение многих лет мог рассчитывать на непоколебимую и полезную поддержку Маттео Сальвини. Лидер "Лиги" неоднократно призывал к отмене санкций ЕС против россии. Он назвал аннексию Крыма законной, даже посетив оккупированный полуостров в 2016 году. В течение многих лет Сальвини часто летал в Москву.

Сальвини подверг критике НАТО и скоординированный ответ ЕС на атаку российской военной разведки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери в марте 2018 года.

С этого времени ценность Сальвини как союзника путина сильно возросла. Ведь превращение "Лиг" из небольшой региональной силы на севере Италии в общенациональную ультраправую антимигрантскую партию и ее приход в итальянское правительство дали кремлю серьезный рычаг влияния. Сальвини же занял должности вице-премьер-министра и министра внутренних дел, когда "Лига" вошла в коалиционное правительство.

Однако ценный союзник и Троянский конь кремля в Европе постепенно теряет свой вес и возможность продвигать нарративы Москвы. Похоже, в случае победы правых сил на выборах в Италии "Лига" войдет в коалицию. Однако с 13% своей партии Сальвини не сможет надеяться на столь же важный пост, который занимал в предыдущем правительстве.

Как удержать консолидацию в Европе

Каждый раз, когда кто-то из западных политиков – сторонников договоренностей с москвой, вспоминает об усталости от санкций или от экономического кризиса, связанного с войной в Украине, российские оккупационные войска совершают новое жестокое военное преступление, шокирующее мир. Тогда сомнения относительно целесообразности санкций и жесткого дипломатического и экономического отпора россии исчезают.

Но как заставить граждан европейских стран и политиков, которых они выбирают, постоянно помнить о настоящем лице россии, военных преступлениях в Буче, Ирпене, Еленовке, Кременчуге, Виннице, Изюме и многих других городах? Европа поддерживала Украину в течение семи месяцев войны – финансово и вооружением, но кремль не отступал, в том числе и на политических фронтах на Западе.

Учитывая тенденции, ожидается, что европейские политики, запятнанные тесной дружбой с путиным, получат приговор от избирателей. Выборы в Италии и показатели Сальвини станут первым тестом. Политика будущего нового правительства в Италии станет новым испытанием на прочность единства среди государств ЕС.