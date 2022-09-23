Результаты последних перед выборами опросов в Италии показывают, что безоговорочным лидером избирательной гонки является партия "Братья Италии" (FDI), возглавляемая харизматичной Джорджией Мелони.

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О чем свидетельствуют опросы

Убедительные показатели FDI по состоянию на 9 сентября:

Данные опросов выглядят не только убедительными, но откровенно впечатляющими, если посмотреть на историю роста поддержки FDI избирателями Италии:

Как Мелони удалось за четыре года увеличить количество симпатиков FDI в пять раз? Как был пройден путь от Золушки итальянской политики до главной кандидатки в премьер-министры Италии?

Низкий старт "Братьев Италии" в 2018 году

В 2018 году "Братья Италии" страдали от конкуренции с "Лигой" Маттео Сальвини, которая более радикально презентовала схожие с FDI идеи. Удержаться на уровне 4-5% от общего количества избирателей FDI помогли несколько важных факторов:

Личный авторитет и харизма Джорджии Мелони – если в марте 2018 года ее молодая партия получила 4,3% голосов избирателей, то лично Мелони получила рейтинг 35% поддержки избирателей, согласно исследованиям Demos & Pi. Это один из самых высоких рейтингов 2018-го года – Ренци имел 24%, Грассо 25% и Берлускони – 29%.

Поиск отличий и преимуществ над "Лигой", расширение географии избирательной поддержки, захват определенной части нарративов партии "Движение 5 звезд".

Удачное позиционирование партии. Так, FDI не согласились на заманчивое предложение войти в коалицию с правительством Конте. Перед Мелони стал выбор – стать младшим партнером двух ведущих в то время итальянских партий, иметь второстепенную роль и ответственность за действия "больших братьев" или избрать перспективу оппозиционной роли. Мелони выбрала вторую, более перспективную опцию.

2019 год – начало подлинного роста партии Джорджии Мелони – от выборов первого регионального президента до первой победы над Forza Italia. Алессио Вернетти назвал 2019-й "золотым годом для партии, возглавляемой Джорджией Мелони".

В 2019 году поддержка FDI выросла с 4% в начале года, до 10,6% по состоянию на 19 декабря.

Какие составляющие успеха? Первым успехом 2019 года для партии Джорджии Мелони стала победа на региональных выборах в Абруццо. 10 февраля Fratelli d'Italia удалось в коалиции с "Лигой" и Forza Italia избрать своего кандидата, Марко Марсилио, президентом региона. Список FDI получил 6,5% в Абруццо, что в два раза больше по сравнению с 3,0%, полученными во время предыдущих 5-летних региональных выборов.

Следующие региональные выборы уже на Сардинии (24 февраля) и в Базиликате (24 марта) подтверждают тенденцию к росту Fratelli d'Italia, которая, получив соответственно 4,7% и 5,9%, также достигает роста по сравнению с политическими выборами в прошлом году. Тезис 2018 года о расширении географии избирательной поддержки становится реальностью.

Безусловно, важнейшим избирательным событием 2019-го года для "Братьев Италии" стало европейское голосование 26 мая. Под лозунгом "В Европе изменить все" в апреле Джорджия Мелони начала кампанию по выборам в Европарламент. На выборах в Европейский парламент FDI получила 6,4%, увеличившись по сравнению с 3,7% на предыдущей европейской сессии, на которой она не выбирала евродепутатов. В общем, с Джорджией Мелони в качестве лидеров, FDI выбирает 6 евродепутатов. Это существенный успех, который был усилен последующими успехами в региональных выборах – в Пьемонте список FDI достиг 5,5%.

Далее – первая победа над Forza Italia (FI) в течение трех месяцев после выборов в Европейский Союз. Расстояние между FDI и FI становится все меньше: благодаря внутренним разногласиям в Forza Italia и провала "Лиги", партия Джорджии Мелони начинает привлекать все больше и больше симпатиков среди разочарованных электоратов двух других правых партий. Историческим моментом становится 5 сентября 2019 – поддержка Fratelli d'Italia на всеобщих выборах достигает 7,4%, против 6,6% у Forza Italia. Общенациональный успех был закреплен региональными победами – 27 октября в Умбрии "Братья Италии" получили 10,4%, то есть почти двойной процент по сравнению с партией Берлускони, остановившейся на 5,5%.

Были и неприятные моменты в победном шествии FDI. 20 декабря 2019 года был арестован Роберто Россо, известная фигура партии в Турине, где он был муниципальным советником. Россо был арестован по обвинению в покупке голосов у калабрийской мафии Ндрангета. Джорджия Мелони действует решительно – дистанцируется и исключает Россо из FDI. Россо сначала теряет место регионального советника, а затем и место советника в муниципалитете и регионе.

Fratelli d'Italia работают дальше, с целью увеличения количества региональных советов, возглавляемых их представителями.

2020 – новые успехи Мелони и вызовы COVID-19

Партия Джорджии Мелони становится третьей политической силой в стране и готовится побороться за лидерство правоцентристов с "Лигой" Сальвини. FDI удалось завоевать посты двух региональных президентов – Франческо Аквароли в Марке и Марко Марсилио в Абруццо. Также удалось увеличить общенациональную поддержку избирателей с 10,7% в начале года до 16% в конце года. Часть этого роста произошла за счет снижения поддержки "Лиги" Маттео Сальвини.

Очередным важным достижением для Fratelli d'Italia стала победа над "Движением 5 звезд", вторая принципиальная победа, которая вместе с историческим опережением Forza Italia в 2019 году привела к тому, что "Братья Италии" за более чем год перешли со ступени пятой политической силы Италии в третью.

Показательно, что победа над "Движением 5 звезд" состоялась через несколько дней после избрания Джорджии Мелони президентом Европейских консерваторов и реформистов (ECR), европейской консервативной и евроскептической правой партии, насчитывающей 62 депутата Европарламента, из которых 6 были избраны в 2019 году из состава FDI.

В 2020 году получило дальнейшее развитие направление усиления FDI в регионах – первыми 2 регионами, проголосовавшими за "Братьев Италии" были Эмилия-Романья и Калабрия: здесь Fratelli d'Italia набрали 8,6% и 10,9% соответственно. Далее, победы на юге и в Тоскане, где "Братья Италии" получили второй высокий процент на региональных выборах – 13,5%.

Полномасштабная война россии против Украины – сложные условия или новые возможности для роста партии?

В борьбе с COVID-19 "Братья Италии" действовали противоречиво – в начале пандемии Джорджия Мелони объявила о готовности FDI сотрудничать с правительством в чрезвычайных ситуациях. Однако вскоре уже ограничительные меры, принятые властями, вызвали резкую критику со стороны "Братьев Италии" и правоцентристов. Осенью, "Братья Италии" обвинили правительство в том, что оно недостаточно сделало для предотвращения этого и для экономической поддержки категорий людей, безвозвратно пострадавших от карантинных мер. Критика пришлась по вкусу избирателям – в середине ноября популярность Джорджии Мелони снова возросла, даже превысив, согласно опросу EMG Acqua, популярность Джузеппе Конте.

Мелони доказала, что умеет прогрессировать даже в чрезвычайных ситуациях, и очередным испытанием, а скорее трамплином стала для нее война, которую начала россия против Украины. Помним, что война фактически продолжается с 2014 года, поэтому говорим о новой фазе войны, начатой самоубийственным полномасштабным вторжением россии в Украину 24 февраля 2022 года.

Третья победа Мелони и "Братьев Италии"

До начала полномасштабного вторжения россиян в Украину позиция Мелони в целом совпадала с позицией итальянских правых, в том числе с высказываниями Маттео Сальвини. Она считала санкции против Кремля в результате аннексии Крыма в 2014 году убийственными для итальянского бизнеса. Сальвини, когда-то хваливший путина, даже подписав в 2017 году соглашение о сотрудничестве с партией "единороссов", заявил, что "санкции не работают и вместо этого ставят Европу и Италию на колени".

Похоже, ориентированность Сальвини на поддержку россии, страны-агрессора, его личные связи с путиным, связи его помощников со скрытыми источниками незаконного финансирования заангажированных политиков ведут к дальнейшему падению рейтинга "Лиги", к восприятию партии Сальвини как руководимой извне, кровавым московским режимом путина.

Мелони прагматично использовала запрос общества на сопротивление абсолютному злу, что олицетворяет собой современная диктаторская россия. Она последовательно утверждает, что санкции работают, ссылаясь на значительное замедление перспектив роста ВВП россии. С начала войны она решительно поддерживает поставки оружия в Украину, уверяя международное сообщество, что она является консервативным проевропейским и проатлантическим политиком.

Вполне логично, что именно после высказываний по оценкам агрессии россии, поддержки (Мелони) или желания ревизии санкций и совместных действий ЕС (Сальвини) состоялась третья фундаментальная победа Джорджии Мелони лично и "Братьев Италии". 5 августа 2020 года "Братья" опередили "Лигу" в рейтинге поддержки избирателей. Сейчас отрыв между "заклятыми друзьями" составляет – 11,5% – это 24,4% у FDI и 12.9% у "Лиги" соответственно.

Требовательное будущее Италии и Джорджии Мелони

Мы стали свидетелями быстрого роста популярности правой партии "Братья Италии" и ее лидера Джорджии Мелони, которые успешно оттеснили на третий план "Лигу" Маттео Сальвини и стали самой большой политической силой на правом крыле. Скорее всего, г-жу Мелони ждет кресло премьер-министра Италии.

Эту историю феноменального успеха и трансформации в популярнейшего политика влиятельного европейского государства можно сравнить с классической сказкой о "Золушке", впоследствии ставшей королевой.

Прагматичность, интуиция, харизма, умение строить и выполнять долговременные стратегии – вот из чего сделан хрустальный башмачок Мелони.

Госпожа Мелони уже называла вторжение россии "неприемлемым широкомасштабным актом войны путина против Украины" и активно поддерживала поставки Украине вооружения. Визиты ведущего политика и коллеги Мелони в партии "Братья Италии" сенатора Адольфо Урсо в Киев и Вашингтон в сентябре этого года подтверждают преданность лидера "Братьев Италии" общим намерениям Европы и Северной Америки защитить свободу и демократию в Украине и во всем мире.

Успех Мелони зависит от победы Европы и коллективного Запада в борьбе с авторитарной угрозой с Востока. Мелони уже доказала, что умеет планировать и выигрывать долговременные кампании в быстро меняющихся условиях. Мы можем надеяться, что в сложные времена мировых испытаний правительство Италии возглавит человек сильный, последовательный и преданный интересам свободной и успешной Италии и Европы, независимой от бизнес-связей с путинской россией.