Результати останніх перед виборами опитувань в Італії показують, що беззаперечним лідером виборчих перегонів є партія "Брати Італії" (FDI), яку очолює харизматична Джорджія Мелоні.

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Про що свідчать опитування

Переконливі показники FDI станом на 9 вересня:

Дані опитувань виглядають не лише переконливими, а й відверто вражаючими, якщо подивитися на історію зростання підтримки FDI виборцями Італії:

Як Мелоні вдалося за чотири роки збільшити кількість симпатиків FDI вп'ятеро? Як було пройдено шлях від Попелюшки італійської політики до головної кандидатки в прем'єр-міністри Італії?

Низький старт "Братів Італії" у 2018 році

У 2018 році "Брати Італії" потерпали від конкуренції з "Лігою" Маттео Сальвіні, яка радикальніше презентувала схожі з FDI ідеї. Втриматися на рівні 4 – 5% від загальної кількості виборців FDI допомогли декілька важливих чинників:

Особистий авторитет і харизма Джорджії Мелоні – якщо в березні 2018-го року її молода партія отримала 4,3% голосів виборців, то особисто Мелоні отримала рейтинг 35% підтримки виборців, згідно з дослідженнями Demos & Pi. Це один з найвищих рейтингів 2018-го року – Ренці мав 24%, Грассо 25% і Берлусконі – 29%.

Пошук відмінностей і переваг над "Лігою", розширення географії виборчої підтримки, захоплення певної частини наративів партії "Рух 5 зірок".

Вдале позиціонування партії. Так, FDI не погодилися на заманливу пропозицію увійти в коаліцію з урядом Конте. Перед Мелоні постав вибір – стати молодшим партнером двох провідних на той час італійських партій, мати другорядну роль і відповідальність за дії "великих братів" чи обрати перспективу опозиційної ролі. Мелоні обрала другу, перспективнішу опцію.

2019 рік – початок справжнього зростання партії Джорджії Мелоні – від виборів першого регіонального президента до першої перемоги над Forza Italia. Алессіо Вернетті назвав 2019-ий "золотим роком для партії, очолюваної Джорджією Мелоні".

В 2019-му підтримка FDI зросла з 4% на початку року, до 10,6% станом на 19 грудня.

Які складові успіху? Першим успіхом 2019 року для партії Джорджії Мелоні стала перемога на регіональних виборах в Абруццо. 10 лютого Fratelli d'Italia вдалось у коаліції з "Лігою" та Forza Italia обрати свого кандидата, Марко Марсіліо, президентом регіону. Список FdI отримав 6,5% в Абруццо, що було вдвічі більше у порівнянні з 3,0%, отриманими під час попередніх 5-річних регіональних виборів.

Наступні регіональні вибори, вже на Сардинії (24 лютого) і в Базилікаті (24 березня), підтверджують тенденцію до зростання Fratelli d'Italia, яка, отримавши відповідно 4,7% і 5,9%, також досягає зростання у порівнянні з політичними виборами минулого року. Теза 2018-го року про розширення географії виборчої підтримки стає реальністю.

Безперечно найважливішою виборчою подією 2019-го року для "Братів Італії" стало європейське голосування 26 травня. Під гаслом "В Європі змінити все" у квітні Джорджія Мелоні розпочала кампанію до виборів до Європарламенту. На виборах до Європейського парламенту FdI отримала 6,4%, збільшившись у порівнянні з 3,7% на попередній європейській сесії, на якій вона не обирала євродепутатів. Загалом, з Джорджією Мелоні в якості лідерів, FdI обирає 6 євродепутатів. Це суттєвий успіх, що був підсилений наступними успіхами у регіональних виборах – у П'ємонті список FdI сягнув 5,5%.

Далі – перша перемога над Forza Italia (FI) протягом трьох місяців після виборів до Європейського Союзу. Відстань між FdI та FI стає все меншою: завдяки внутрішнім розбіжностям у Forza Italia та провалу "Ліги", партія Джорджії Мелоні починає залучати все більше і більше симпатиків серед розчарованих електоратів двох інших правих партій. Історичним моментом стає 5 вересня 2019-го – підтримка Fratelli d'Italia на загальних виборах досягає 7,4%, проти 6,6% у Forza Italia. Загальнонаціональний успіх було закріплено регіональними перемогами – 27 жовтня в Умбрії "Брати Італії" отримали 10,4%, тобто майже подвійний відсоток у порівнянні з партією Берлусконі, яка зупиняється на 5,5%.

Були й неприємні моменти в переможній ході FdI. 20 грудня 2019-го був заарештований Роберто Россо, відома фігура партії у Турині, де він був муніципальним радником. Россо був заарештований за звинуваченням у купівлі голосів у калабрійської мафії Ндрангетта. Джорджія Мелоні діє рішуче – дистанцюється та виключає Россо з FdI. Россо спочатку втрачає місце регіонального радника, а потім – і місце радника в муніципалітеті та регіоні.

Fratelli d'Italia працюють далі, з метою збільшення кількості регіональних рад, очолюваних їхніми представниками.

2020 – нові успіхи Мелоні та виклики COVID-19

Партія Джорджії Мелоні стає третьою політичною силою в країні і готується поборотися за лідерство правоцентристів з "Лігою" Сальвіні. FdI вдалося вибороти пости двох регіональних президентів – Франческо Акваролі в Марке та Марко Марсіліо в Абруццо. Також вдалося збільшити загальнонаціональну підтримку виборців з 10,7% на початку року до 16% наприкінці року. Частина цього зростання відбулася за рахунок зниження підтримки "Ліги" Маттео Сальвіні.

Черговим важливим досягненням для Fratelli d'Italia стала перемога над "Рухом 5 зірок", друга принципова перемога, яка разом з історичним випередженням Forza Italia у 2019 році призвели до того, що "Брати Італії" за понад рік перейшли зі сходинки п'ятої політичної сили Італії на третю.

Показово, що перемога над "Рухом 5 зірок" відбулася через кілька днів після обрання Джорджії Мелоні президенткою Європейських консерваторів і реформістів (ECR), європейської консервативної та євроскептичної правої партії, що нараховує 62 депутати Європарламенту, з яких 6 було обрано в 2019 році зі складу FdI.

У 2020 році набув подальшого розвитку напрямок посилення FdI в регіонах – першими 2 регіонами, які проголосували за "Братів Італії" були Емілія-Романья та Калабрія: тут Fratelli d'Italia набрали 8,6% та 10,9% відповідно. Далі, перемоги на півдні і в Тоскані, де "Брати Італії" отримали другий найвищий відсоток на регіональних виборах – 13,5%.

Повномасштабна війна росії проти Україну – складні умови чи нові можливості для зростання партії?

У боротьбі з COVID-19 "Брати Італії" діяли суперечливо – на початку пандемії Джорджія Мелоні оголосила про готовність FdI співпрацювати з урядом у надзвичайних ситуаціях. Однак вже незабаром обмежувальні заходи, прийняті владою, викликали різку критику з боку "Братів Італії" та правоцентристів. Восени, "Брати Італії" звинуватили уряд у тому, що він недостатньо зробив для запобігання цьому та для економічної підтримки категорій людей, які безповоротно постраждали від карантинних заходів. Критика прийшлась до вподоби виборцям – у середині листопада популярність Джорджії Мелоні знову зросла, навіть перевищивши, згідно з опитуванням EMG Acqua, популярність Джузеппе Конте.

Мелоні довела, що вміє прогресувати навіть в надзвичайних ситуаціях, і черговим випробуванням, а радше трампліном стала для неї війна, яку почала росія проти України. Пам'ятаємо, що війна фактично триває з 2014-го року, тож говоримо про нову фазу війни, започатковану самовбивчим повномасштабним вторгненням росії в Україну 24-го лютого 2022 року.

Третя перемога Мелоні і "Братів Італії"

До початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну позиція Мелоні загалом збігалася із позицією італійських правих, зокрема з висловлюваннями Маттео Сальвіні. Вона вважала санкції проти Кремля внаслідок анексії Криму в 2014 році вбивчими для італійського бізнесу. Сальвіні, який колись хвалив путіна, навіть підписавши у 2017 році угоду про співпрацю з партією "єдиноросів", заявив, що "санкції не працюють і натомість ставлять Європу та Італію на коліна".

Схоже, орієнтованість Сальвіні на підтримку росії, країни-агресора, його особисті зв'язки з Путіним, зв'язки його помічників з прихованими джерелами незаконного фінансування заангажованих політиків ведуть до подальшого падіння рейтингу "Ліги", до сприйняття партії Сальвіні як такої, що керується ззовні, кривавим московським режимом путіна.

Мелоні прагматично використала запит суспільства на спротив абсолютному злу, що уособлює собою сучасна диктаторська росія. Вона послідовно стверджує, що санкції працюють, посилаючись на значне уповільнення перспектив зростання ВВП росії. З початку війни вона рішуче підтримує постачання зброї в Україну, запевняючи міжнародне співтовариство, що вона є консервативним проєвропейським та проатлантичним політиком.

Цілком логічно, що саме після висловлювань щодо оцінок агресії росії, підтримки (Мелоні) чи бажання ревізії санкцій і спільних дій ЄС (Сальвіні) відбулася третя фундаментальна перемога Джорджії Мелоні особисто та "Братів Італії". 5-го серпня 2020-го року "Брати" випередили "Лігу" в рейтингу підтримки виборців. Зараз відрив між "заклятими друзями" складає – 11,5% – це 24,4% у FDI і 12.9% у "Ліги" відповідно.

Вимогливе майбутнє Італії і Джорджії Мелоні

Ми стали свідками швидкого зростання популярності правої партії "Брати Італії" та її лідерки Джорджії Мелоні, які успішно відтіснили на третій план "Лігу" Маттео Сальвіні і стали найбільшою політичною силою на правому крилі. Швидше за все, на пані Мелоні чекає крісло прем’єр-міністра Італії.

Цю історію феноменального успіху і трансформації в найпопулярнішого політика впливової європейської держави можна порівняти з класичною казкою про "Попелюшку", що згодом стала королевою.

Прагматичність, інтуїція, харизма, вміння будувати і виконувати довготривалі стратегії – ось з чого зроблений кришталевий черевичок Мелоні.

Пані Мелоні вже називала вторгнення росії "неприйнятним широкомасштабним актом війни путіна проти України" й активно підтримувала постачання Україні озброєння. Візити провідного політика і колеги Мелоні у партії "Брати Італії" сенатора Адольфо Урсо до Києва і Вашингтона у вересні цього року підтверджують відданість лідерки "Братів Італії" спільним намірам Європи і Північної Америки захистити свободу і демократію в Україні і в усьому світі.

Успіх Мелоні залежить від перемоги Європи та колективного Заходу у боротьбі з авторитарною загрозою зі Сходу. Мелоні вже довела, що вміє планувати і вигравати довготривалі кампанії в умовах, що швидко змінюються. Тож, можемо сподіватися, що в складні часи світових випробувань уряд Італії очолить людина сильна, послідовна і віддана інтересам вільної та успішної Італії і Європи, незалежної від бізнес-зв'язків із путінською росією.