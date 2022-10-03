Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що поміж тим, всі російські пропагандисти та воєнкори на страшному "кіпіші".

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"Я помітив, що деякі із них починають "перевзуватися в повітрі", дуже сильно змінюється риторика у Попова та Скабєєвої", – каже Ступак.

Сьогодні з’явилося відео Поклонської, можливо воно старе, але там вона закликає до якогось миру. І все це виглядає дуже сюрреалістично, адже ще нещодавно всі ці люди кричали про захоплення світу, а вже зараз виголошують історії про мир тощо,

– додає він.

Але Кремлю досі здається, що ще трішки і все буде добре. Що зараз наступ ЗСУ зупиниться і мороз буде страшним у Європі. Невідомо, чому вони вирішили, що в умовному Відні буде мороз – 24 і всі замерзнуть.

Кремль живе у неіснуючому світі

Росіяни живуть у великій інформаційній бульбашці, вони створювали її не один рік – цілі 22 роки. Спочатку, за словами Івана Ступака, Путін прийшов на хвилі "розуміння народу", а потім, коли він отримав всю владу – обмежив коло людей, які можуть сказати правду.

Ті, хто приносять кремлівському диктатору погані новини – він їх віддаляє від себе. Тому все його оточення поступово прийняло правила гри. Умовно, якщо хочеш зайти до Путіна в кабінет – приноси тільки хороші новини,

– зазначає Іван Ступак.

"Путін живе у світі доповідей та рапортів, він ж взагалі не товаришує з технологіями чи смартфонами", – розповідає він.

Детально про уявний світ в головах росіян у повному стрімі з Іваном Ступаком: дивіться відео

За словами Ступака, у кремлівського божевільного, є заступник, який опікується пропагандою, тому щотижня влаштовує наради для ЗМІ і нарізає завдання. "Так от, цей заступник Громов, досі користується кнопковим телефоном", – додає фахівець.

Старий і недоладний режим

Тобто, за цими дрібками інформації можна зрозуміти, наскільки архаїчний та застарілий Кремль. І наскільки там усе базується на застарілих радянських методах.

"Все це стосується навіть механізмів зв’язку – там досі є ці старі жовті телефони. Вони не можуть зробити єдиний електронний комутатор, – звертає увагу Іван Ступак.

Тому, на думку фахівця, росіяни просто застрягли і їм за цими паперовими звітами здається, що все просто прекрасно.