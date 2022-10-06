Реальна кількість мобілізованих загарбників далеко не відповідає заявам Сєргєя Шойгу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Цікаво Євросоюз затвердив 8 пакет санкцій проти Росії: що він включає

Скільки росіян насправді мобілізували

Росія призвала лише понад 100 тисяч. Втім, точні цифри наша розвідка поки не розкриває. Юсов підкреслив, що окупанти взагалі не відпрацювали логістику. Здебільшого новомобілізованих справді не можуть оперативно забезпечити навіть найнеобхіднішим: одягом, їжею тощо. Однак це не означає, що проблему не вирішать взагалі. Можливо, пізніше ситуація зміниться.

Але, станом на зараз, це точно не "друга армія світу" і на неї не схожа,

– підкреслив Андрій Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що в Росії досі залишається дуже багато техніки. Втім, поки незрозуміло, наскільки вона готова, у якому стані буде після розконсервації, чи навчать мобілізованих нею користуватися.

Зверніть увагу! 4 жовтня російські ЗМІ поширили заяву Шойгу. Той стверджував, що мобілізували понад 200 000 громадян. Нібито вони будуть проходити навчання на 80 полігонах.

Важливо Росія 7 ракетами вдарила по багатоповерхівках Запоріжжя: все, що відомо про руйнівні прильоти

Часткова мобілізація в Росії: що відомо

Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня. Одразу після цього росіяни почали масово втікати за кордон. Дехто виходив на протести, їх придушували силовики.

Черги на кордоні з Грузією було видно з космосу. Військкомати почали встановлювати мобільні пункти призовників. Вони вже працюють на кордоні з Грузією, Естонією, Латвією та Фінляндією. Однак це не завадило втечі близько 1 000 000 росіян.

Тим, кого мобілізували, доводиться самостійно купувати одяг і спальні мішки. Росіяни постійно скиглять, що не мають, ані що їсти, ані де спати.

Командування радить для зупинки кровотечі використовувати тампони, а рани замотувати лавашем. За словами командирів, турнікети можуть лише нашкодити.

Вас може зацікавити – Про мобілізацію з російської казарми: дивіться відео