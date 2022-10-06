У Євросоюзі зауважили, що 8 пакет санкцій є відповіддю на ескалацію і незаконну війну Росії проти України. Зокрема на псевдореферендуми та ядерні погрози.

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Що включає новий пакет санкцій проти Росії

Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку – європейських послуг та досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Крім цього, пакет закладає основу для необхідної правової бази щодо запровадження обмеження нафтових цін, передбаченого G7.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що новий пакет санкцій проти Росі – чудова новина.

Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи стелю цін на нафту. Це чудово, будемо братися за газ. Дотискаємо Росію,

– написав він.

Які саме санкції ввели проти Росії

Розширили список санкційних осіб. Туди увійшли ті, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. До списку увійшли фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, такі як високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили.

Туди увійшли ті, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. До списку увійшли фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, такі як високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати тих, хто поширює дезінформацію про війну. Ввели додаткові санкції проти ключових осіб, які ухвалюють рішення: олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

У зв'язку з визнанням непідконтрольними уряду районів Донецької та Луганської областей України та введенням російських збройних сил у ці райони, розширено санкції на всі тимчасово непідконтрольні Києву райони у вищезгаданих регіонах.

Введено додаткові експортні обмеження , спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки. Це включає заборону на експорт вугілля, зокрема коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (які використовуються в російській зброї), технічні вироби, які використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини.

, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки. Це включає заборону на експорт вугілля, зокрема коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (які використовуються в російській зброї), технічні вироби, які використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини. Також додали заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур. ЄС погодив додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро. Він включає, наприклад, заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі (з урахуванням перехідного періоду для деяких напівфабрикатів), машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічні продукти та ювелірні вироби не із золота.

Він включає, наприклад, заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі (з урахуванням перехідного періоду для деяких напівфабрикатів), машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічні продукти та ювелірні вироби не із золота. Сьогоднішній пакет забороняє громадянам ЄС обіймати посади у керівних органах деяких державних підприємств. Також він забороняє всі операції з Російським морським регістром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона операцій.

Чинні заборони на криптоактиви стали більш жорсткими внаслідок заборони всіх гаманців, облікових записів або послуг зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до 10 000 євро).

Пакет розширює спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії чи юридичним особам, зареєстрованим у Росії. Тепер вони включають: ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. Потенційно це може послабити промисловий потенціал країни-агресорки, яка залежить від імпорту цих послуг.

Зверніть увагу: ЄС запровадив новий критерій лістингу, який дозволить застосовувати санкції до осіб, які порушуватимуть заборони та допомагатимуть країні-агресорці обходити санкції.

Як та коли обмежать ціни на російську нафту

Сьогоднішній пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова стеля після її введення дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлений поріг.

Це скоротить доходи Росії. Крім цього, таке рішення допоможе впоратися з інфляцією та зберегти стабільні ціни на енергію в той час, коли високі витрати, особливо підвищені ціни на паливо, викликають серйозне занепокоєння у всіх європейців.

Відповідне рішення набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою.