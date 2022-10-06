В Евросоюзе отметили, что 8 пакет санкций – ответ на эскалацию и незаконную войну России против Украины. В частности, на псевдореферендумы и ядерные угрозы.

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Что включает в себя новый пакет санкций против России

Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.

Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины. Кроме этого, пакет закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что новый пакет санкций против России – отличная новость.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Это здорово, будем браться за газ. Дожимаем Россию,

– написал он.

Какие именно санкции ввели против России

Расширен список санкционных лиц. Туда вошли те, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В список вошли физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как чиновники и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

Туда вошли те, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В список вошли физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как чиновники и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы. ЕС также продолжает преследовать тех, кто распространяет дезинформацию о войне. Ввели дополнительные санкции против ключевых лиц, принимающих решение: олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

В связи с признанием неподконтрольными правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и введением российских вооруженных сил в эти районы расширены санкции на все временно неподконтрольные Киеву районы в вышеупомянутых регионах.

Введены дополнительные ограничения по экспорту , направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности. Это включает в себя запрет на экспорт угля, в частности коксующийся уголь (используемый на российских промышленных предприятиях), определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества.

, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности. Это включает в себя запрет на экспорт угля, в частности коксующийся уголь (используемый на российских промышленных предприятиях), определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества. Также добавили запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток.

и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток. ЕС согласовал дополнительные ограничения на импорт на сумму около 7 миллиардов евро . Он включает, например, запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий. из золота.

. Он включает, например, запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий. из золота. Сегодняшний пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий. Также он запрещает все операции с Российским морским регистром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет операций.

Действующие запреты на криптоактивы ужесточились вследствие запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро).

Пакет расширяет спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России. Теперь они включают в себя: ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. Потенциально это может ослабить промышленный потенциал страны-агрессора, зависящей от импорта этих услуг.

Обратите внимание: ЕС ввел новый критерий листинга, который позволит применять санкции к лицам, которые будут нарушать запреты и помогать стране-агрессору обходить санкции.

Как и когда ограничат цены на российскую нефть

Сегодняшний пакет знаменует начало реализации в рамках ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. В то время как запрет ЕС на импорт российской сырой нефти по морю полностью остается в силе, ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже установленного порога.

Это сократит доходы России. Кроме этого, такое решение поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев.

Соответствующее решение вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов после принятия дополнительного решения Советом.