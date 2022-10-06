Реальное количество мобилизованных захватчиков далеко не соответствует заявлениям Сергея Шойгу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Сколько россиян действительно мобилизовали
Россия призвала только более 100 тысяч. Впрочем, точных цифр наша разведка пока не раскрывает. Юсов подчеркнул, что оккупанты вообще не отработали логистику. В основном новомобилизованных действительно не могут оперативно обеспечить даже самым необходимым: одеждой, едой и т.д. Однако это не значит, что проблему не решат вообще. Возможно, позже ситуация изменится.
Но, по состоянию на данный момент, это точно не "вторая армия мира" и на нее не похожа,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Также представитель разведки отметил, что в России до сих пор остается очень много техники. Впрочем, пока неясно, насколько она готова, в каком состоянии будет после расконсервации, научат ли мобилизованных ею пользоваться.
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Частичная мобилизация в России: что известно
- Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Сразу после этого россияне начали массово бежать за границу. Некоторые выходили на протесты, их подавляли силовики.
- Очереди на границе с Грузией были видны из космоса. Военкоматы начали устанавливать мобильные пункты призывников. Они уже работают на границе с Грузией, Эстонией, Латвией и Финляндией. Однако это не помешало бегству около 1 000 000 россиян.
- Тем, кого мобилизовали, приходится самостоятельно покупать одежду и спальные мешки. Россияне постоянно ноют, что у них нет ни что есть, ни где спать.
- Командование советует для остановки кровотечения использовать тампоны, а раны заматывать лавашем. По словам командиров, турникеты могут только навредить.
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