Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось, что Россия может вывести войска из Украины, но для этого есть обязательная предпосылка.

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Мобилизация

Пионтковский отметил, что первая ошибка – это мобилизация. Это социальная бомба, которая разразится так же, как мобилизация царской армии в 1914 году. В 1917 году миллионы тех "мобиков", которых погнали на фронт за непонятные идеи, вернулись с винтовками в Петроград. Нынешним обещали отправку на фронт только после нескольких месяцев подготовки, однако они уже погибают и попадают в плен.

Уверяю вас, что выживущие "мобики" вернутся в Москву с автоматами, и сначала пойдут грабить Рублевку, а потом дойдут до Кремля,

– заметил российский публицист.

Аннексия

Российский оппозиционный политик продолжил, что вторая ошибка – это аннексия. Путин подписал указы о "вхождении" 4 областей Украины в состав России.

"Зеленский предупреждал, что после этого никаких переговоров быть не может", – подчеркнул он.

Ядерный шантаж

Российский публицист добавил, что третье заблуждение – это ядерный шантаж. Выступая, Путин предупреждал, что это не блеф. Впрочем, в ответ он получил такие предупреждения лично от Байдена, Салливана и Блинкена, что даже российские пропагандисты перестали обсуждать эту тему.

Эта тема с использованием ядерного оружия закрыта навсегда,

– подчеркнул Пионтковский.

Подрыв Северных потоков

Он рассказал, что четвёртая ошибка – это подрыв Северных потоков. Путин мыслит на короткую дистанцию, и одна из его последних надежд – заморозить Европу. Мол, она приползет в Россию на коленях и заставит Зеленского пойти на уступки. Однако этими подрывами он закончил экономическое сотрудничество с Европой. Возможно, этой зимой будет тяжело, но налаживаются уже другие потоки.

"Символически был включен трубопровод Норвегия – Польша, и не будет уже экономической зависимости", – сказал российский оппозиционный политик.

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Присвоение нового звания Кадырову

По словам российского публициста, пятая ошибка – это присвоение звания генерал-полковника Кадырову. Он, а также Пригожин – это люди, у которых есть свои армии. Они в последнее время стали говорить грубые, хоть и правдивые вещи, о высшем командном составе России. Это демонстрирует, что военная машина Путина разваливается на глазах, и он делает худший ход.

Хваставшийся, что первого россиянина зарезал в 16 лет, Кадырова ненавидят и армия, и ФСБ. То есть, Путин настроил против себя не только высший генералитет, а всех офицеров, всю армию,

– подытожил он.

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