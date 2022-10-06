Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, страны Запада должны продемонстрировать гораздо более жесткую позицию в вопросе ядерного шантажа со стороны России.

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Как предотвратить применение Россией ядерного оружия

Лидеры мировых государств должны повлиять на Путина, чтобы он не нанес ядерного удара. Яковина отметил, что для этого нужно предпринять несколько шагов.

Во-первых, нужно сделать так, чтобы в экономическом плане жизнь в России была сверхсложной . Журналист подчеркнул, что страны Запада должны внедрять не временные ограничения, а постоянные санкции на все возможное.

. Журналист подчеркнул, что страны Запада должны внедрять не временные ограничения, а Во-вторых, необходимо ввести санкции против всех топ-чиновников России. По мнению Яковины, такие меры могут сработать, если ограничения будут направлены лично против отдельных людей.

По мнению Яковины, такие меры могут сработать, если ограничения будут направлены лично против отдельных людей. В третьих, нужно максимально доступно объяснить, что произойдет с Российской Федерацией и Владимиром Путиным лично в случае применения ядерного оружия.

Что США должны донести до Путина

Как отметил журналист, американцы уже намекнули, какие последствия могут быть для России. Впрочем, стоит еще раз донести до российского диктатора, что ядерный шантаж ему не сойдет с рук просто так.

Нужно объяснить Путину, что даже если бы американцы хотели поддаться его ядерному шантажу, то не могут сделать этого физически. Ведь в таком случае каждый дурак, получивший ядерную бомбу, сможет требовать, чего он хочет,

– сказал Яковина.

По его словам, это означает конец всего мирового порядка и цивилизации. Поэтому Вашингтон не сможет удовлетворить требования Кремля в рамках ядерного шантажа.

Стоит отметить Путину, что если он сделает хоть шаг в направлении применения ядерного оружия, США вынуждены будут пойти на ядерную войну. Вашингтон должен четко сказать: "Мы тебя уничтожим, имей это в виду. Ты своей цели не достигнешь даже в случае применения ядерного оружия",

– подчеркнул Яковина.

Стрим Юрия Гаврищака и Ивана Яковины: смотрите полное видео

Ядерный шантаж со стороны России: коротко