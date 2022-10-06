Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, країни Заходу мають продемонструвати набагато жорсткішу позицію у питанні ядерного шантажу з боку Росії.

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Як запобігти застосуванню Росією ядерної зброї

Лідери світових держав мають вплинути на Путіна, аби він не завдав ядерного удару. Яковина зазначив, що для цього потрібно здійснити кілька кроків.

По-перше, потрібно зробити так, щоб в економічному плані життя в Росії було надскладним . Журналіст наголосив, що країни Заходу мають впроваджувати не тимчасові обмеження, а постійні санкції на все, що тільки можливо.

. Журналіст наголосив, що країни Заходу мають впроваджувати не тимчасові обмеження, а По-друге, необхідно ввести санкції проти усіх топпосадовців Росії. На думку Яковини, такі заходи можуть спрацювати, якщо обмеження будуть спрямовані персонально проти окремих людей.

На думку Яковини, такі заходи можуть спрацювати, якщо обмеження будуть спрямовані персонально проти окремих людей. По-третє, потрібно максимально доступно пояснити, що станеться з Російською Федерацією та Владіміром Путіним особисто у випадку застосування ядерної зброї.

Що США мають донести до Путіна

Як зазначив журналіст, американці вже натякнули, які наслідки можуть бути для Росії. Втім, варто ще раз чітко донести до російського диктатора, що ядерний шантаж йому не зійде з рук просто так.

Потрібно пояснити Путіну, що навіть якби американці хотіли піддатися на його ядерний шантаж, то не можуть зробити цього фізично. Адже у такому випадку кожен дурень, який отримає ядерну бомбу, зможе вимагати, чого він хоче,

– сказав Яковина.

За його словами, це означатиме кінець всього світового порядку та цивілізації. Тому Вашингтон не зможе задовольнити вимоги Кремля у рамках ядерного шантажу.

Варто наголосити Путіну, що якщо він зробить хоч крок у напрямку застосування ядерної зброї, то США змушені будуть піти на ядерну війну. Вашингтон має чітко сказати: "Ми тебе знищимо, май це на увазі. Ти своєї цілі не досягнеш навіть у випадку застосування ядерної зброї",

– наголосив Яковина.

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Ядерний шантаж з боку Росії: коротко