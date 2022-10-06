Путін має усвідомити наслідки

Про це 24 каналу розказав міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, насамперед зараз потрібно суттєво посилити санкції проти Росії та її керівної верхівки, аби економічно життя країни та цих людей стало суперважким.

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Крім того, потрібно максимально зрозуміло пояснити, що станеться з Росією та з Владіміром Путіним особисто у випадку застосування ядерної зброї. Російський диктатор має зрозуміти одну просту річ – світ не може піддатися на його ядерний шантаж, бо у такому випадку доведеться піддаватися на ядерний шантаж усіх, і тоді кожен дурень, який отримає ядерну бомбу, отримає можливість вимагати, що він захоже.

"Мовляв, це кінець усьому світовому порядку, кінець цивілізації. Ми не можемо допустити кінця цивілізації, тому не можемо піти на задоволення твоїх (Путіна – 24 канал) вимог у рамках ядерного шантажу. Забудь про це думати, бо якщо ти спробуєш рипнутися, ми будемо змушені піти на ядерну війну. Так, ми знищимо тебе", – пояснив, що потрібно сказати Путіну, Яковина.

Що можна зробити для ядерного стримування Росії

Утім, знаючи російського президента-терориста, потрібно мати й інші шляхи розв'язання цієї проблеми, окрім попереджень. Яковина вважає, що ядерну парасольку для України держави ядерного клубу не застосовуватимуть, принаймні одразу. На його думку, Захід почне з неядерних ударів конвенційною зброєю по російських військах на території України – тобто зробить так, щоб Росія ніяк не могла перемогти у війні проти України.

Але я б, на місці Заходу, розв'язав це питання найпростішим способом – надав би Україні ядерну зброю. У цьому випадку Росія не стала б застосувати ядерну зброю, бо точно б знала, що у відповідь прилетить ядерна ракета по Москві, от і все,

– зауважив журналіст.

Він підкреслив, що саме у цьому полягає сенс ядерного стримування. Ніхто не захоче застосовувати ядерну зброю, якщо розуміє, що проти нього також можуть її застосувати. Адже якщо хтось матиме змогу завдати ядерного удару це безкарно – ймовірність того, що це відбудеться, значно зростає.

"Ядерне стримування для того й придумали, щоб ніхто не застосовував ядерну зброю. Бо якби вона була б лише в однієї країни, то ця країна, я думаю, рано чи пізно почала б її застосовувати. Тобто ситуація, коли у когось є ядерна зброя, а у когось немає, небезпечна з погляду застосування цієї зброї", – підсумував Яковина.

Повний стрім з Іваном Яковиною: дивіться відео

Захід насторожі через ядерні погрози Путіна

У НАТО заявили, що дії Росії є викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу, і хоч там наразі не фіксують жодних змін у ядерній стратегії Росії, все одно зберігають пильність.

Це підтвердив і голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибарчук. За його словами, світ сприймає ядерні погрози Путіна дуже серйозно. Саме тому союзники України намагаються реагувати та попереджують російського диктатора про можливі наслідки та розробляють різні сценарії реагування.