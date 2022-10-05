Про це 24 каналу розповів український політолог Олег Саакян. За його словами, співпраця західних країн із Росією в атомній енергетиці дозволяє окупантам підсадити їх на певну "голку". Адже проєкти такі часто довгострокові – від 20 до 50 років.

До теми "Треба тиснути на ядерного терориста": чи може МАГАТЕ та Ердоган вплинути на ситуацію на ЗАЕС

Санкції не вводять через два фактори

Як наголошує Саакян, насамперед все через спротив конкретних держав. Угорщина проти введення обмежень щодо атомної енергетики Росії. А Туреччина взагалі досі планує побудову нової АЕС з окупантами. Цей фактор обійти складно.

Другий фактор – більш емоційний, але не без прагматичного підґрунтя. Захід боїться ввести санкції на атомну енергетику Росії, щоб в окупантів не сталося ніяких умовних катастроф на місцевих АЕС.

А світ боїться ядерних вибухів, повторення Чорнобиля. Цей емоційний фактор також грає. Через це бачимо, що непропорційно з санкцій випадає саме атомна енергетика. Це болюче місце для росіян, адже воно б вдарило по міжнародній співпраці Росатома, з яких є надходження та впливи,

– зазначив Саакян.

Попри це, атомна енергетика не є ключовою ахіллесовою п'ятою Росії. В інших секторах, серед яких нафта, газ, зернові та золото, вже впроваджені відповідні санкції, які вже зараз жорстко душать російський режим. Навіть без обмежень щодо атомної енергетики це призведе до дуже серйозних наслідків.

Саакян наголошує, що ефект від будь-яких санкцій посилюється з часом. Спершу йде шоковий удар. Після того – адаптація, коли усі розповідають, що обмеження не так і сильно вдарили. А далі – другий удар.

Але вони потихеньку все "отруюють". Далі йде другий удар – коли накопичується критична кількість впливів, і санкції обвалюють або певну промисловість, фінсектор чи енергетичний сектор. Другий удар сильніший, ніж перший. І Росія наближається до цього моменту. Але не треба очікувати, що він станеться завтра,

– підкреслив Саакян.

Саакян пояснив, чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії: дивіться відео

Окупанти викрали гендиректора ЗАЕС: головне