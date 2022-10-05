Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Олег Саакян. По его словам, сотрудничество западных стран с Россией в атомной энергетике позволяет оккупантам подсадить их на определенную "иглу". Ведь проекты такие зачастую долгосрочны – от 20 до 50 лет.

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Санкции не вводят из-за двух факторов

Как отмечает Саакян, прежде всего из-за сопротивления конкретных государств. Венгрия против введения ограничений относительно атомной энергетики России. А Турция вообще планирует построить новую АЭС с оккупантами. Этот фактор обойти сложно.

Второй фактор – более эмоциональный, но не без прагматичной основы. Запад боится ввести санкции на атомную энергетику России, чтобы у оккупантов не произошло никаких условных катастроф на местных АЭС.

Мир боится ядерных взрывов, повторения Чернобыля. Этот эмоциональный фактор тоже играет. Поэтому видим, что непропорционально из санкций выпадает именно атомная энергетика. Это болезненное место для россиян, ведь оно бы ударило по международному сотрудничеству Росатома, из которого есть поступления и влияния,

– отметил Саакян.

Несмотря на это, атомная энергетика не является ключевой ахиллесовой пятой России. В других секторах, среди которых нефть, газ, зерновые и золото, уже внедрены соответствующие санкции, уже сейчас жестко подавляющие российский режим. Даже без ограничений по атомной энергетике это приведет к очень серьезным последствиям.

Саакян отмечает, что эффект от каких-либо санкций усиливается со временем. Сначала идет шокирующий удар. После того – адаптация, когда все рассказывают, что ограничения не так сильно ударили. А дальше – второй удар.

Но они потихоньку все "отравляют". Далее следует второй удар – когда накапливается критическое количество влияний, и санкции обрушивают или определенную промышленность, финсектор, или энергетический сектор. Второй удар сильнее первого. И Россия близится к этому моменту. Но не надо ожидать, что он произойдет завтра,

– подчеркнул Саакян.

Саакян объяснил, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России: смотрите видео

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