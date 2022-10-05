Про це для 24 каналу розповів Григорій Плачков – очільник Державної інспекції ядерного регулювання у 2017 – 2021 роках.

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"Росія намагається перевести під свою юрисдикцію ЗАЕС. Це, на мій погляд, підготовка до візиту Гроссі (гендиректор МАГАТЕ – 24 канал) до Києва та до Москви", – зазначив Плачков.

За словами експерта, МАГАТЕ повинне вплинути на Росію, оскільки весь ядерний матеріал, всі активні зони, весь контроль здійснювався зі сторони України. Плачков наголосив, що наразі дуже складно пояснити дії росіян з точки зору міжнародного права.

Росія вчиняє акти ядерного тероризму

Рафаель Гроссі заявляв, що місія МАГАТЕ починає роботу для створення безпечної зони над ЗАЕС. Після цього відбулася розмова між Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом. Вони обговорили і цю тему.

"Дійсно, є варіант, що турецький президент сприятиме виведенню російських окупантів із ЗАЕС. Допомога Туреччини спрацювала з експортом зерна та визволенням оборонців "Азовсталі", – сказав Плачков.

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Він вважає, основне завдання Гроссі – це розширити зону безпеки та присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику. Це запобіжник, що стримує Росію від необдуманих дії на ЗАЕС.

Треба, щоб весь світ тиснув на ядерного терориста. Викрадення директора станції і все, що робить Росія – це вже не прояви, це акти ядерного тероризмі й весь світ повинен відкривати очі", – заявив Плачков.

Він додав, що світ повинен забрати у Росії можливість ухвалювати рішення у таких організаціях як МАГАТЕ, Радбез ООН тощо.

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