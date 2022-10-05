Об этом для 24 каналу рассказал Григорий Плачков – глава Государственной инспекции ядерного регулирования в 2017 – 2021 годах.

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"Россия пытается перевести под свою юрисдикцию ЗАЭС. Это, на мой взгляд, подготовка к визиту Гросси (гендиректор МАГАТЭ – 24 канал) в Киев и Москву", – отметил Плачков.

По словам эксперта, МАГАТЭ должно повлиять на Россию, поскольку весь ядерный материал, все активные зоны, весь контроль осуществлялся со стороны Украины. Плачков подчеркнул, что сейчас очень сложно объяснить действия россиян с точки зрения международного права.

Россия совершает акты ядерного терроризма

Рафаэль Гросси заявлял, что миссия МАГАТЭ начинает работу по созданию безопасной зоны над ЗАЭС. После этого состоялся разговор между Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом. Они обсудили и эту тему.

"Действительно, есть вариант, что турецкий президент будет способствовать выведению российских оккупантов из ЗАЭС. Помощь Турции сработала с экспортом зерна и освобождением защитников "Азовстали", – сказал Плачков.

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Он считает, что основная задача Гросси – это расширить зону безопасности и присутствие инспекторов МАГАТЭ на площадке. Это предохранитель, сдерживающий Россию от необдуманного действия на ЗАЭС.

Надо, чтобы весь мир оказывал давление на ядерного террориста. Похищение директора станции и все, что делает Россия – это уже не проявления, это акты ядерного терроризма и весь мир должен открывать глаза,

– заявил Плачков.

Он добавил, что мир должен забрать у России возможность принимать решения в таких организациях как МАГАТЭ, Совбез ООН и т.д.

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