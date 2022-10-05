Про це 24 каналу розповів військовий інструктор Андрій Мочурад. За його словами, російське командування теж усвідомлює, що застосування ядерної зброї може призвести до Третьої світової війни.

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Як Захід може відповісти на використання ядерної зброї проти України

Як зазначив Мочурад, вже наприкінці 80-х років, коли загроза ядерної війни була меншою, на Заході проводили симуляційні моделі. Так вони хотіли зрозуміти, як потрібно реагувати, якщо противник використав, зокрема, тактичну ядерну зброю.

Тоді експерти дійшли до висновку, що нелогічно у відповідь на застосування тактичної ядерної зброї так само бити у відповідь ядерною зброєю. Є інші ефективні варіанти.

Ймовірно, були б точкові удари високоточною зброєю у відповідь. Умовно, якщо Кремль натисне на "кнопку" ядерної зброї, то отримає у відповідь багато точкових ударів, які завдадуть нищівного краху Росії,

– зазначив Мочурад.

Він наголошує, що застосування тактичної ядерної зброї не здатно сильно переламати ситуацію на фронті. Найімовірніше, результатом буде екологічна катастрофа, яка може нашкодити взагалі усьому світу. Така ж ситуація і з потенційними терактами на ЗАЕС. Тому використовувати тактичну ядерну зброю, фактично, немає сенсу.

Однак погрози її використати можуть принести для Росії значно більше, ніж саме застосування ядерної зброї. Людство дійсно цього боїться, тому диктатор може сподіватися, що у такий спосіб Захід зменшить підтримку України.

Варто пам'ятати, що використати ядерну зброю не так просто, як це подає Путін. Там є кілька ланок, де залучена достатньо велика кількість осіб. Чи всі погодяться знищити себе, свою сім'ю, країну і все навколо через бажання старого маразматика – цікаве питання.

Тому надавати погрозам Путіна про застосування ядерної зброї серйозності наразі немає підстав. Але як він себе поведе, коли буде дійсно "притиснутим до стінки", тут можна шукати різні варіанти. Найголовніше – не йти з ним на компроміс через страх перед ядерною зброєю. Це програшна диспозиція,

– підкреслив Мочурад.

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