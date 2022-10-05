Тож використання американських можливостей необхідне у контексті ядерного захисту Польщі. Про це заявив президент Анджей Дуда в інтерв’ю польському виданню Gazeta Polska Codziennie.

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Тема спільного використання ядерної зброї відкрита

Як зазначив Анджей Дуда, це важливо, зокрема, й з огляду на постійні погрози Росії завдати ядерних ударів.

Ми говорили з американськими лідерами про те, чи розглядають Сполучені Штати таку можливість. Тема відкрита,

– зазначив Дуда.

Зауважимо, що програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє країнам-членам, які не мають цієї зброї, брати участь у плануванні її використання.

У рамках цієї програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо ядерної зброї. Зокрема, утримують обладнання, яке необхідне для її використання, та зберігають його на своїй території.

Сьогодні лише три країни-члени НАТО володіють ядерною зброєю:

Сполучені Штати (мають найбільший ядерний потенціал),

Велика Британія,

Франція.

При цьому ядерну зброю США у себе розміщують Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина.

Польща не виключає участь військ НАТО у війні в Україні

Як заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, це може відбутися у випадку ядерного удару Росії. Так, він вважає що НАТО може вдарити по Росії ракетами та авіацією, якщо вона застосує цю зброю проти України.

Глава МЗС Польщі також додав, що за такого сценарію не можна виключати безпосереднього введення військ НАТО на територію України. Втім, це не буде необхідною процедурою, оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння – авіація чи ракети.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. За його словами, Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".

Британські джерела стверджують, що Росія готується до випробувань з ядерною зброєю. Чергові провокації країни-агресорки буцімто готуються на кордонах України, зокрема, у Чорному морі.

Також в мережі появилась інформація, що Росія буцімто переміщує свою ядерну зброю залізницею. Однак у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем попередив Росію, що використання ядерної зброї в Україні буде вважатися атакою на НАТО. Адже її використання проти України нашкодить не лише Україні, а й усій Європі.