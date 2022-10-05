Так что использование американских возможностей необходимо в контексте ядерной защиты Польши. Об этом заявил президент Анджей Дуда в интервью польскому изданию Gazeta Polska Codziennie.

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Тема совместного использования ядерного оружия открыта

Как отметил Анджей Дуда, это важно, в частности, и учитывая постоянные угрозы России нанести ядерные удары.

Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта,

– отметил Дуда.

Отметим, что программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет странам-членам, не имеющим этого оружия, участвовать в планировании его использования.

В рамках этой программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по ядерному оружию. В частности, содержат оборудование, необходимое для его использования, и хранят его на своей территории.

Сегодня только три государства-члена НАТО обладают ядерным оружием:

Соединенные Штаты (имеют наибольший ядерный потенциал),

Великобритания,

Франция.

При этом ядерное оружие США размещают Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

Польша не исключает участие войск НАТО в войне в Украине

Как заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, это может произойти в случае ядерного удара России. Так, он считает, что НАТО может ударить по России ракетами и авиацией, если она применит это оружие против Украины.

Глава МИД Польши также добавил, что при таком сценарии нельзя исключать непосредственное введение войск НАТО на территорию Украины. Впрочем, это не будет являться необходимой процедурой, поскольку могут применяться обычные вооружения – авиация или ракеты.

Ядерный шантаж России: последние новости

Президент России Владимир Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. По его словам, Россия использует все средства для "своей защиты".

Британские источники утверждают, что Россия готовится к испытаниям ядерного оружия. Очередные провокации страны-агрессора якобы готовятся на границах Украины, в частности, в Черном море.

Также в сети появилась информация, что Россия якобы перемещает свое ядерное оружие по железной дороге. Однако в Пентагоне эта информация не была подтверждена.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм предупредил Россию, что использование ядерного оружия в Украине будет считаться атакой на НАТО. Ведь его использование против Украины навредит не только Украине, но и всей Европе.