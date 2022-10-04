Російський диктатор Владімір Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляють військові джерела.

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Де Путін хоче підірвати ядерну зброю

ЗМІ стверджують, що Москва, ймовірно, застосує ядерну зброю в Чорному морі. Про це НАТО нібито вже попередило своїх членів.

Крім того, ядерний військовий ешелон "вже відправлено до лінії фронту".

Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики,

– пишуть ЗМІ.

Згідно з джерелом, ці побоювання посилилися на тлі появи інформації про потяг, керований секретним ядерним підрозділом для відправки в Україну.

Інформація може бути російським вкидом

Раніше повідомлялося, що Росія може випробовувати ядерну суперторпеду "Посейдон". Втім, Альянс регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни. Тож аналітики вважають, що такий вкид може зіграти на користь Росії.

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Політтехнолог Михайло Шейтельман заявляв, що путінський посіпака Мєдвєдєв анонсував "судний день" ще у травні. А сам кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю вже наступного тижня.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що західні союзники не брешуть Путіну, коли попереджають його про наслідки можливого застосування ядерної зброї в Україні. За його словами, точно буде знищене все російське угруповання.

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