Российский диктатор Владимир Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения с помощью ядерного испытания на границах Украины. Об этом сообщают военные источники.

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Где Путин хочет взорвать ядерное оружие

СМИ утверждают, что Москва, вероятно, применит ядерное оружие в Черном море. Об этом НАТО якобы уже предупредило своих членов.

Кроме того, ядерный военный эшелон "уже отправлен к линии фронта".

Кремль сигнализирует о готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Есть опасения относительно предыдущих намеков Путина о том, что он может прибегнуть к такой тактике,

– пишут СМИ.

Согласно источнику, эти опасения усилились на фоне появления информации о поезде, управляемом секретным ядерным подразделением для отправки в Украину.

Информация может быть российским вбросом

Ранее сообщалось, что Россия может опробовать ядерную суперторпеду "Посейдон". Впрочем, Альянс регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны. Так что аналитики считают, что такой вброс может сыграть в пользу России.

Ядерный шантаж России: последние новости

Политтехнолог Михаил Шейтельман заявлял, что путинский прислужник Медведев анонсировал "судный день" еще в мае. А сам кремлевский диктатор может применить ядерное оружие на следующей неделе.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что западные союзники не лгут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. По его словам, точно будет уничтожена вся российская группировка.

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