У Пентагоні не можуть підтвердити дані про перевезення російської тактичної ядерної зброї залізницею. Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер.

Важливо Відповідь буде миттєва, – Подоляк пояснив, наскільки реальні ядерні погрози Путіна

Пентагон не підтвердив переміщення ядерної зброї в Росії

За словами Купер, у ядерному питанні Пентагон, безумовно, чув брязкання зброєю від Путіна.

Але ми не бачимо жодних ознак, які б змусили нас змінити нашу позицію щодо ядерної зброї,

– зазначила вона.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

Варте уваги – Чи може Україна зробити свою ядерну зброю: дивіться відео