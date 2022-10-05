У Пентагоні не можуть підтвердити дані про перевезення російської тактичної ядерної зброї залізницею. Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер.
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Пентагон не підтвердив переміщення ядерної зброї в Росії
За словами Купер, у ядерному питанні Пентагон, безумовно, чув брязкання зброєю від Путіна.
Але ми не бачимо жодних ознак, які б змусили нас змінити нашу позицію щодо ядерної зброї,
– зазначила вона.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
- Раніше британські джерела заявили, що Росія буцімто готується до випробувань з ядерною зброєю. Так, Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України.
- Також повідомлялося, що Росія може випробовувати ядерну суперторпеду "Посейдон".
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій.
- Президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки, якщо він вирішить застосувати ядерну зброю в Україні.
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