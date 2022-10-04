Однак навіть у разі якщо Путін буде за крок до того, аби "натиснути ядерну кнопку" – відповідь не забариться. Разом з тим панікувати завчасно не варто. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Увага "Готуймося до найгірших варіантів": чи застосує путін тактичну ядерну зброю

Росія – у фрустрації

За його словами, коли поруч такий неадекватний сусід як Росія, яка не вміє програвати, то слід готуватись до найгірших варіантів. Ба більше, на думку радника глави ОП, країна-агресорка зараз перебуває у фрустрації, тому що вони дуже слабкі люди і не є переможцями по своїй суті.

"Навіть перші невеликі програші звели їх з розуму, тому вони починають панікувати", – вважає Подоляк.

Миттєва відповідь для країни-агресорки

Однак наголосив: хай там що думає собі Росія, у нас немає іншого шляху, окрім як продовжувати звільняти свої території.

І наші західні партнери це бачать. Тому вони мають пояснити Путіну, що доктрину ядерного стримування ніхто не скасовував.

І якщо він захоче використати ядерну зброю, то матиме низку відповідей по низці напрямків. При чому – миттєво,

– наголосив Подоляк.

Ба більше, для російської еліти тоді "будуть зачинені усі двері та виходи". Тож він вважає, що відсоток того, що ядерний конфлікт таки станеться – досить низький.

Подоляк про ядерні погрози Путіна: дивіться відео

Яка ймовірність застосування ядерної зброї

Перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос вважає, що варто готуватись до найгіршого варіанту розвитку подій і не варто виключати того, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Про це він сказав 24 каналу.

"При всій його неадекватності та спроможності шантажу, він може це зробити. Готуймося до найгірших варіантів. Час покаже", – сказав він.