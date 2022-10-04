Однако даже в случае если Путин будет в шаге от того, чтобы "нажать ядерную кнопку" – ответ не заставит себя ждать. Вместе с тем паниковать раньше времени не стоит. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Внимание "Готовимся к худшим вариантам": применит ли Путин тактическое ядерное оружие

Россия – во фрустрации

По его словам, когда рядом такой неадекватный сосед как Россия, которая не умеет проигрывать, следует готовиться к худшим вариантам. Более того, по мнению советника главы ОП, страна-агрессор сейчас находится во фрустрации, потому что они очень слабые люди и не являются победителями по своей сути.

"Даже первые небольшие проигрыши свели их с ума, поэтому они начинают паниковать", – считает Подоляк.

Мгновенный ответ для страны-агрессора

Однако подчеркнул: что бы ни думала себе Россия, у нас нет другого пути, кроме как продолжать освобождать свои территории.

И наши западные партнеры видят это. Поэтому они должны объяснить Путину, что доктрину ядерного сдерживания никто не отменял.

И если он захочет использовать ядерное оружие, то будет ряд ответов по ряду направлений. Причем – мгновенно,

– подчеркнул Подоляк.

Более того, для российской элиты тогда "будут закрыты все двери и выходы". Так что он считает, что процент того, что ядерный конфликт таки произойдет – достаточно низкий.

Подоляк о ядерных угрозах Путина: смотрите видео

Какова вероятность применения ядерного оружия

Первый заместитель командующего ССО в 2016 − 2019 годах Сергей Кривонос считает, что следует готовиться к худшему варианту развития событий и не следует исключать того, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом он сказал 24 каналу.

"При всей его неадекватности и способности к шантажу, он может это сделать. Готовимся к худшим вариантам. Время покажет", – сказал он.