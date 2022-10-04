Однако даже в случае если Путин будет в шаге от того, чтобы "нажать ядерную кнопку" – ответ не заставит себя ждать. Вместе с тем паниковать раньше времени не стоит. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Внимание "Готовимся к худшим вариантам": применит ли Путин тактическое ядерное оружие
Россия – во фрустрации
По его словам, когда рядом такой неадекватный сосед как Россия, которая не умеет проигрывать, следует готовиться к худшим вариантам. Более того, по мнению советника главы ОП, страна-агрессор сейчас находится во фрустрации, потому что они очень слабые люди и не являются победителями по своей сути.
"Даже первые небольшие проигрыши свели их с ума, поэтому они начинают паниковать", – считает Подоляк.
Мгновенный ответ для страны-агрессора
Однако подчеркнул: что бы ни думала себе Россия, у нас нет другого пути, кроме как продолжать освобождать свои территории.
И наши западные партнеры видят это. Поэтому они должны объяснить Путину, что доктрину ядерного сдерживания никто не отменял.
И если он захочет использовать ядерное оружие, то будет ряд ответов по ряду направлений. Причем – мгновенно,
– подчеркнул Подоляк.
Более того, для российской элиты тогда "будут закрыты все двери и выходы". Так что он считает, что процент того, что ядерный конфликт таки произойдет – достаточно низкий.
Подоляк о ядерных угрозах Путина: смотрите видео
Какова вероятность применения ядерного оружия
- Первый заместитель командующего ССО в 2016 − 2019 годах Сергей Кривонос считает, что следует готовиться к худшему варианту развития событий и не следует исключать того, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом он сказал 24 каналу.
"При всей его неадекватности и способности к шантажу, он может это сделать. Готовимся к худшим вариантам. Время покажет", – сказал он.
- В то время как украинская разведка называет "очень высокой" угрозу того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.